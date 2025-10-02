La jueza Capuchetti archiva la causa contra Gerardo Milman en el intento de magnicidio de CFK

En una decisión que deja más preguntas que respuestas, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó parcialmente la causa que investigaba al diputado Gerardo Milman (Pro) como posible autor intelectual del atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo se basa en la supuesta falta de pruebas contra el legislador.

La resolución de más de 30 páginas, a la que tuvo acceso La Nación, sostiene que "de momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación". Con esta afirmación, la jueza desestima el testimonio de Jorge Abello, quien había declarado que escuchó a Milman decir en el bar Casablanca, días antes del atentado: " Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa ". Según Capuchetti, esta declaración no pudo ser corroborada por otros elementos de prueba ni por mensajes que supuestamente habrían sido enviados por el testigo al diputado Marcos Cleri.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón

Lo que resulta aún más llamativo es que mientras Milman queda liberado de sospechas, Abello ahora enfrenta una acusación por falso testimonio. La causa contra el testigo, inicialmente a cargo del juez Sebastián Casanello, pasó recientemente a manos de Capuchetti, quien lo citó a declarar el próximo 14 de octubre y ordenó un análisis de las llamadas entrantes y salientes de su celular entre julio y septiembre de 2022.

La decisión de archivar parcialmente la causa contra Milman se fundamenta en el artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación, que permite cerrar una investigación si no hay elementos suficientes para sostenerla. En el fallo, Capuchetti argumenta: "Los elementos de prueba analizados no permiten evidenciar sospecha alguna, y ante la ausencia de nuevas medidas de prueba, entiendo que corresponde adoptar un temperamento conforme lo normado por el artículo 195 del CPPN, hasta tanto surjan nuevos elementos".

Patricia Bullrich y Gerardo Milman

Uno de los puntos más polémicos del caso fue el peritaje del celular de Milman. Aunque su teléfono fue secuestrado a fines de 2023, recién se abrió en mayo cuando el diputado entregó la clave. Según los peritos, tras analizar más de 650.000 eventos digitales, "no se registraron conversaciones ni material digital que contenga menciones a las expresiones que según el testigo Jorge Abello habría proferido Gerardo Milman ni que guarden relación con el intento de homicidio perpetrado contra la exvicepresidenta de la Nación". Cabe recordar que este informe fue validado por la Cámara Federal, pese a las objeciones planteadas por la defensa de CFK y la Fiscalía.

La disputa sobre los peritajes también puso en evidencia las tensiones políticas alrededor del caso. Los abogados de CFK cuestionaron que Gendarmería Nacional —una fuerza dependiente de Patricia Bullrich en ese momento— estuviera a cargo del análisis y exigieron acceso al "crudo" de la información extraída. Sin embargo, el tribunal rechazó este pedido y valoró que se haya realizado una segunda pericia manual.

Gerardo Milman junto a Patricia Bullrich

Ante este panorama, Milman solicitó su sobreseimiento, pero Capuchetti optó por un archivo parcial: " Es parcial porque se siguen investigando las posibles irregularidades en la actuación de la Policía Federal ", explicó una fuente cercana a la investigación.

El caso contra Gerardo Milman podría estar cerrado por ahora, pero el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un capítulo lúgubre en la historia reciente del país. ¿Habrá justicia para la expresidenta o este será otro ejemplo más de impunidad?