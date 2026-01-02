Indignación por el aumento del 90% en los sueldos de los funcionarios del Ejecutivo: "Caraduras y sinvergüenzas"

El 2026 comenzó con un golpe bajo para los trabajadores y jubilados, mientras que los altos funcionarios del Gobierno celebran un aumento descomunal en sus salarios. El Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Nacional recibirán un incremento salarial del 90%, igualando las subas acordadas en las paritarias de la Administración Pública. Un verdadero escándalo que deja al descubierto las prioridades de los funcionarios de las fuerzas del cielo.

Según el texto oficial, el aumento comenzará a aplicarse desde enero de 2026 y contempla el porcentaje acumulado de incremento que se otorgó al personal de la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025". Además, se detalla que en adelante, cada suba acordada en las paritarias generales será trasladada automáticamente a estos funcionarios, siempre que se mantenga el superávit fiscal.

Casa Rosada

El aumento será para Ministros, Secretarios y Subsecretarios, pero también para autoridades superiores y funcionarios con rango; eso sí, ni el presidente ni su vicepresidenta Victoria Villarruel tendrán ese aumentazo.

Sin embargo, la indignación no se hizo esperar. Rodolfo Aguiar, referente de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), explotó contra esta medida calificándola de inmoral y carente de sensibilidad social. "Es obsceno el aumento del 90% en los sueldos de los funcionarios", exclamó Aguiar, visiblemente ofuscado desde sus redes sociales oficiales.

El aumento salarial que registraron los funcionarios del Ejecutivo

"Son unos caraduras y sinvergüenzas!! Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él", sentenció.

El decreto intenta justificar esta decisión argumentando que los aumentos se dan tras un congelamiento salarial vigente desde diciembre de 2023 y debido a los supuestos logros económicos del Gobierno, como "22 meses de superávit fiscal", "el descenso inflacionario" y "la reducción del índice de pobreza". Sin embargo, estas cifras parecen una burla para los millones de argentinos que siguen luchando por llegar a fin de mes en un contexto donde la desigualdad es cada vez más evidente.

Rodolfo Aguiar

Aguiar no escatimó en críticas: "Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre . Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta".

La medida incluye una cláusula que indica que si la Administración Pública Nacional entra en déficit fiscal, "estas remuneraciones quedarán automáticamente congeladas" hasta que se recupere el superávit. Sin embargo, la credibilidad del Gobierno está en juego, y para muchos esta disposición no es más que un intento de maquillar una decisión que refuerza la desigualdad.

Jubilaos cobran un poco más que 300 mil pesos

Mientras tanto, los y las argentinas de a pie enfrentan una realidad económica paupérrima, con salarios que no alcanzan y una inflación que sigue golpeando los bolsillos aunque las maquilladas cifras del INDEC indiquen lo contrario. En este 2026 Javier Milei vuelve a pegarle a la clase trabajadora argentina.