Cambios y más cambios: el Gobierno endurece el cepo financiero para forzar la demanda de su nueva deuda en dólares

A contrarreloj y sin explicación pública, el Banco Central volvió a modificar anoche las reglas del sistema financiero para blindar -o forzar- la colocación del nuevo bono en dólares que el Gobierno busca vender esta semana. La maniobra, que introduce cambios de última hora en la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME) y en el acceso al mercado de cambios para empresas y personas, expone la creciente dependencia oficial de regulaciones de emergencia para sostener su propio programa de endeudamiento.

Santiago Bausili, socio de Caputo y presidente del Banco Central

La autoridad monetaria informó que "si una entidad financiera adquiere títulos valores del Tesoro Nacional en moneda extranjera por suscripción primaria a partir del 10/12/2025, las ventas que esa entidad realice en el mercado secundario que signifiquen una disminución de su PGNME solo pueden compensarse, hasta el vencimiento original del instrumento, con el aumento neto de tenencias de otros títulos valores del Tesoro Nacional en moneda extranjera". En otras palabras: los bancos que compren bonos del Tesoro quedarán virtualmente atrapados en ellos, sin margen para desarmar posiciones salvo después de 90 días.

El mensaje es claro: para lograr demanda, el Gobierno optó por encorsetar a los bancos en vez de ofrecer condiciones de mercado. La Comunicación "A" 8361 también endureció el acceso al mercado cambiario minorista y corporativo. A partir de ahora, cada persona o empresa que pida comprar dólares deberá firmar una declaración jurada en la que se compromete a no operar títulos con liquidación en moneda extranjera "de modo directo, indirecto o por cuenta y orden de terceros" durante al menos 90 días. Así, el BCRA extiende y profundiza el esquema de "cepo cruzado" que ya dificultaba las operaciones paralelas en dólares.

A la par de las restricciones, el Central otorgó algunos beneficios selectivos para apuntalar la licitación. Las personas humanas podrán "reinvertir por un plazo de 15 días hábiles los intereses y la amortización de capital de los Títulos Públicos en dólares que cobren en enero sin ser alcanzados por la restricción cruzada vigente". También podrán suscribir títulos en dólares con los dólares oficiales previamente adquiridos. Pero quienes compren nuevos bonos en suscripción primaria no podrán venderlos contra pesos por 15 días hábiles, otro cerrojo para evitar movimientos especulativos que resten demanda.

Banco Central de la República Argentina

El asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, celebró anoche en redes sociales que "los que compraron dólares oficiales, van a poder utilizarlos para suscribir en las licitaciones primarias del Tesoro. Y los que cobren cupones/rentas de títulos del Tesoro, van a poder reinvertirlos en los siguientes 15 días hábiles". El tono de festejo contrasta con la señal de fondo: solo con restricciones, excepciones y condicionamientos el Gobierno consigue sostener su cronograma financiero.

Este jueves, Economía buscará colocar un bono en dólares con cupón del 6,5% anual y vencimiento en 2029. El objetivo es conseguir al menos u$s1.000 millones, tal como aseguró el ministro Luis Caputo, para enfrentar los u$s4.300 millones que vencen en enero. La emisión, bajo ley nacional, es presentada como el "paso previo" al regreso al mercado internacional de crédito. Lo cierto es que el Gobierno necesita empujar por decreto a los mismos actores que pretende seducir.