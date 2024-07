Intervienen la Universidad Madres de Plaza de Mayo: denuncian "persecución ideológica" por parte de Milei

Javier Milei intervino sin previo aviso y a través de un correo electrónico la Universidad Madres de Plaza de Mayo (UNMa). Es por eso que la organización defensora de los Derechos Humanos convocó a una movilización en la que tomaron la decisión de seguir con el dictado de clases pero fuera de la universidad.

Cristina Caamaño, rectora de la UNMa,explicó que: "Detrás de la intervención hay una persecución ideológica por parte de este gobierno, que no sólo es negacionista sino reivindicador de la última dictadura cívico militar, que visita a los genocidas en la cárcel, lo que menos le interesa son los derechos humanos y sobre todo una universidad orientada a los derechos humanos, única en el mundo".

Así está ahora la Universidad Madres de Plaza de Mayo

En esa misma línea, también denunció presiones económicas: "Esa persecución también es financiera, porque hace ocho meses que no nos dan un peso para pagar los sueldos y los gastos de funcionamiento".

En diálogo con Página 12, Demetrio Iramain, docente de Historia de las Madres de Plaza de Mayo explicó la vetra política que tiene la persecusión ideológica que el gobierno de Javier Milei realiza no solo con las organizaciones de Derechos Humanos sino también con organizaciones sociales: "Es una intervención de facto que hace el gobierno nacional porque la figura que utiliza es la del 'rector organizador', siendo que nuestra universidad ya está plenamente organizada, hubo elecciones en diciembre para elegir los claustros de docentes, no docentes y estudiantes a la asamblea soberana, se eligió un Consejo Superior con esos tres estamentos, se eligieron las autoridades y Cristina Caamaño fue elegida rectora el 6 de marzo por unanimidad, todo esto el gobierno lo desconoce".

Durante el acto que se realizó, la UNMa explicó que permanecerán en "estado de alerta y movilización permanentes" y llamaron a marchar en Plaza de Mayo con las Madres a las 15.30 para visibilizar el conflicto. Allí estará Camacho para comunicar cómo se van sucediendo los hechos.

En cuanto al ciclo lectivo, confirmaron que no se cortará y que se brindarán clases en la Casa de las Madres: "Vamos a continuar con la mayor normalidad posible dentro de tanto hostigamiento, hace ocho meses que nuestra universidad no recibe un centavo de transferencia de fondos, los trabajadores docentes y no docentes no reciben su salario, es muy grave, pero sostuvimos las clases y tomamos los exámenes, además de hacer la inscripción para el segundo cuatrimestre, todo con un grado de compromiso muy grande que es lo que nos sostiene a pesar de los ataques de este gobierno criminal que tenemos", dijo Iramain.

Reacciones de ultraderecha

Si cabe alguna duda de que el gobierno de ultraderecha de Milei promueve el odio contra las organizaciones sociales, esas dudas se despejan con los dichos del influencer de derechas Agustín Laje que, aprovechando el conflicto político que existe en Venezuela, defenestró a las Madres de Plaza de Mayo: "Las viejas hijas de pu** criaron a chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y con toda justicia les mataron a sus hijos. Con toda justicia, con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto, el mejor terrorista es el terrorista muerto", dijo y continuó: "Cuando con toda justicia terminaron con la vida de estas basuras humanas que fueron los terroristas que mataron, torturaron y asesinaron, estas viejas salieron a llorar derechos humanos".

Agustín Laje

Lo que más molestó es que las Madres apoyaran la victoria de Maduro a través de una carta en la que expresaron su máximo apoyo: "Mucha fuerza, presidente Nicolás Maduro. ¡Viva la revolución bolivariana de Venezuela! Las Madres de Plaza de Mayo, siguiendo el ejemplo de nuestra compañera Hebe, estaremos a su lado todas las veces que sea 'Hasta la victoria siempre".

El mismísimo vocero presidencial Manuel Adorni también habló en sus redes sociales oficiales y opinó: "La Asociación Madres de Plaza de Mayo es lo más vergonzoso de todo el universo. Fin".