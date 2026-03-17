Jaque mate karinista en la ANSES: Lule Menem arrebató la caja que Toto Caputo cuidaba como oro

El organismo previsional más importante del país está a los botes desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Esto quedó demostrado cuando Fernando Bearzi presentó su renuncia como director de la ANSES tras un enfrentamiento explosivo con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Pero para entender este juego de internas hay que ir con precaución. Es que este giro no solo marca una derrota para Luis "Toto" Caputo, quien pierde a uno de sus principales aliados en la entidad, sino que también consolida el avance de Lule Menem y Karina Milei en su cruzada por reconfigurar el tablero político y económico del gobierno... ¡jaque mate!

Karina Milei

El conflicto que selló la salida de Bearzi se desató cuando Pettovello decidió remover a su secretaria general, lo que desató una tormenta interna en el organismo. Pero este no fue el único motivo detrás de su caída: Bearzi ya venía acumulando controversias, incluida una denuncia por sobreprecios de 2.000 millones de pesos en contratos de limpieza , un escándalo que había puesto en jaque su gestión.

El reemplazo llegó con nombre y apellido: Guillermo Arancibia, un hombre de confianza de Lule Menem, quien ya se desempeñaba como subdirector en la ANSES. Sin embargo, Arancibia no está exento de polémicas porque en 2024, fue señalado por el gremio del organismo por utilizar la caja chica para gastos personales, como la compra de yogures y barritas de cereal.

El bueno muchacho Guillermo Arancibia que se hará cargo de la ANSES fue escrachado por los propios trabajadores

La salida de Bearzi es desde ya un golpe personal pero sobre todo marca un un duro revés para "Toto" Caputo, quien había encontrado en él una pieza clave para manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Desde ahí, Caputo buscaba intervenir en el mercado financiero y frenar la suba de los dólares paralelos, un objetivo que ahora se complica con la llegada de Arancibia, alineado con los intereses del círculo cercano a Javier Milei.

Según investigaciones periodísticas de Emilia Delfino de ElDiario.ar, Bearzi tenía un historial que lo vinculaba estrechamente con Caputo desde su rol como asesor financiero en Noctua, una firma con conexiones en Miami y Delaware que administraba fondos offshore. Su compromiso irrestricto con el ministro quedó evidenciada en 2025, cuando usó miles de millones del FGS para sostener los bonos en medio de la crisis financiera desatada por la estafa de $Libra, el proyecto financiero fallido del presidente Milei.

Lule Menem

Ahora, este movimiento es interpretado como el comienzo de una purga interna que busca debilitar las redes de poder tejidas por Caputo dentro del gobierno. Mientras tanto, actores políticos como el gobernador cordobés Juan Schiaretti ya están moviendo fichas para posicionar a sus propios aliados en la ANSES a cambio de apoyo legislativo.

En este ajedrez político-económico, Lule Menem y Karina Milei parecen haberle cantado jaque mate a Luis "Toto"Caputo. Pero como todo buen estratega, el ministro no se quedará quieto. La pregunta del millón es: ¿Cuál será su próximo movimiento?