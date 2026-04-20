Javier Milei lo hizo: por primera vez en 153 años de historia, el SMN va a un paro general

En un hecho sin precedentes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con 153 años de historia, se prepara para llevar a cabo su primer paro general desde su fundación en 1872. La medida de fuerza, que tendrá lugar este viernes entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, surge como respuesta a los recientes despidos masivos ordenados por el gobierno de Javier Milei, que dejaron a 140 trabajadores sin empleo.

La decisión de paralizar las actividades del SMN marca un triste hito histórico y, por otra parte son los mismos trabajadores despedidos y organizados a través la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes advierten sobre el impacto que esta medida tendrá en sectores clave como la aviación, el transporte marítimo y la agricultura.

Trabajadores del SMN en pie de lucha

"Los aviones no van a poder despegar sin nuestra información meteorológica", advirtieron desde ATE. Ana Saralegui, delegada del gremio en el SMN, expresó su profunda preocupación: "Estamos mal. Son 140 familias que se quedan en la calle, sin trabajo. Y nos dicen que hay 100 más de acá a octubre. Es un vaciamiento del servicio".

Saralegui no escatimó palabras para describir la gravedad de la situación: "Es realmente preocupante porque queda indefensa la población ante la falta de datos; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles".

📌"El viernes no va a haber información meteorológica, los aviones no van a poder volar"



👉 Ana Saralegui, trabajadora y delegada de ATE en e SNM, en #TotalNormalidad pic.twitter.com/Qk9bsJPgbF — Futurock.fm (@futurockOk) April 20, 2026

La delegada también denunció que las autoridades ya están implementando medidas que calificó como un "apagón meteorológico". Según explicó, "lo que están haciendo ahora [las autoridades del Gobierno], por ejemplo, es no tener observaciones de noche. De noche, en muchos lugares vamos a estar desprotegidos . En ese sentido es que nosotros hablamos de un apagón meteorológico. Son 30 estaciones meteorológicas que ahora no informan. Es una barbaridad".

En la misma línea, Saralegui enfatizó que las pérdidas económicas derivadas de una gestión meteorológica ineficiente podrían ser catastróficas: "Les sale más barato tenernos que no tenernos. Las pérdidas económicas que se pueden generar, por ejemplo en el campo, por un mal pronóstico son muy grandes ; pueden ser muy cuantiosas. Lo mismo para el transporte aéreo y marítimo. Se va a notar un día que haya un fenómeno severo y que no lo hayamos podido ver".

Estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional

Desde el Ministerio de Defensa, cartera bajo la cual opera el SMN, justificaron los despidos como parte de un proceso de "modernización del organismo". Según voceros oficiales, el plan consiste en automatizar las observaciones meteorológicas, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos climáticos.

Sin embargo, este proceso también contempla más recortes: al menos 30 civiles y trabajadores considerados "jubilables" serán desvinculados antes de fin de año, junto con 15 militares que pasarán a retiro y 20 empleados bajo la figura de "pase a disponibilidad", una situación administrativa que los deja en un limbo laboral.

Trabajadores del SMN en pie de lucha

Estos despidos se suman a los más de 200 trabajadores que se quedaron en la calle desde el inicio de la actual gestión gubernamental. Según una auditoría realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, el plantel óptimo para el correcto funcionamiento del SMN debería ser de al menos 1156 trabajadores.

Sin embargo, tras estos recortes, apenas quedan 600 empleados en la planta permanente del organismo. "Necesitamos un mínimo de 1200 trabajadores para estar en la planta mínima, óptima", señaló Saralegui.

Domingo Faustino Sarmiento es el fundador del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN desempeña un rol esencial en la vida cotidiana y en sectores estratégicos del país desde su creación en 1872 bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y es una herramienta clave para prevenir desastres naturales y garantizar la seguridad en actividades como la aviación comercial y la navegación marítima. Su interrupción podría tener consecuencias devastadoras y, mientras los cielos argentinos se quedan sin los ojos de sus trabajadores, lo único seguro es la incertidumbre sobre lo que vendrá para ellos y ellas.