"Tiene razón": Milei salió a respaldar a Lemoine y profundiza la interna libertaria en medio de acusaciones contra Adorni

La interna en La Libertad Avanza dejó de ser un murmullo para convertirse en un ruido constante. Y esta vez, el propio Javier Milei decidió intervenir de manera directa, respaldando públicamente a Lilia Lemoine tras un tenso cruce televisivo que dejó al descubierto las fracturas del oficialismo. Todo ocurrió durante una entrevista en LN+ con Luis Majul, donde la legisladora apuntó contra la exposición mediática de Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente y una de las voces más críticas dentro del propio universo libertario desde que estalló la crisis que envuelve y atraviesa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

LILIA TIENE RAZÓN.

Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aún sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar.

CIAO! https://t.co/fBKD6giA9h — Javier Milei (@JMilei) April 20, 2026

Consultada sobre los dichos del escritor, Lilia fue contundente: "Primero, ustedes, a una persona como Nicolás Márquez, generalmente la citan para insultarla y maltratarla. Le piden la opinión solamente porque le sirve que dé este mensaje sobre Adorni. No puede ser que lo llamen para opinar sobre lo que opinan los senadores y los diputados de la libertad avanza, es una barbaridad. Es un ciudadano más al que llaman a preguntarle como si fuera un dirigente del movimiento, y no lo es".

El conductor intentó bajar la tensión en vivo: "Lilia, primero, yo te lo pido con sinceridad, calmémonos un poco, ¿viste? Vos me arrancás diciendo que nosotros, nosotros no tenemos ninguna intención, nosotros queremos escuchar a todas las voces. Ustedes dirán qué importancia tiene Nicolás Márquez, cuál es la importancia de tu voz. La gente después lo dirá, dejá que nosotros sigamos haciendo lo que dijimos". La respuesta fue tan breve como tajante: "Ustedes pueden hacer lo que quieran".

Lejos de desescalar, Milei eligió amplificar el conflicto. Desde su cuenta de X, el mandatario compartió el cruce entre su ex peluquera y uno de sus periodistas favoritos, y respaldó sin matices a la diputada: "LILIA TIENE RAZÓN. Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aún sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar".

El mensaje no solo apuntó contra el periodismo, sino que también dejó en evidencia una estrategia repetida: atribuir las tensiones internas a factores externos, aun cuando las críticas provienen de figuras cercanas al propio Presidente. En paralelo, el foco del conflicto sigue siendo Manuel Adorni. En su último paso por TN, Márquez no bajó el tono y volvió a exigir su salida del Gobierno con definiciones demoledoras. "Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos", disparó.

Además, lo calificó como "un pésimo funcionario" y sostuvo que "le quedó enorme el cargo". Para el escritor, la permanencia de Adorni "le está restando apoyo" a La Libertad Avanza en un momento político delicado. Márquez vinculó el caso con una supuesta contradicción en el discurso oficial: "Milei es austero en su vida personal", afirmó, y planteó que el ajuste económico debería estar acompañado por una "austeridad republicana" que, según él, el jefe de Gabinete no representa.

Nicolás Márquez apuntó contra Adorni

El dato más inquietante para el oficialismo llegó con otra revelación del propio Márquez: "Tengo el WhatsApp recargado de diputados y senadores que obviamente no voy a revelar de ninguna manera agradeciéndome que digo lo que ellos no pueden decir". Según su versión, hay legisladores libertarios que comparten sus críticas pero prefieren el silencio para evitar represalias o profundizar la crisis interna.