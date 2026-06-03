Jony Viale se pasó tres pueblos y defenestró al feminismo: "No quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba"

En medio del profundo dolor por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba, el periodista Jonatan Viale eligió usar su espacio en Radio Rivadavia para lanzar un discurso con el que minimizó el movimiento feminista aunque también atenta contra la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia machista.

Sus palabras, cargadas de cinismo y desprecio hacia el movimiento de mujeres que este miércoles 3 de junio se concentra en las inmediaciones del Congreso para gritar Ni Una Menos, no solo resultaron ofensivas, sino que también evidencian una peligrosa falta de empatía y comprensión hacia la problemática estructural del patriarcado.

Jony Viale se pasó tres pueblos y defenestró al feminismo

Durante su programa, Viale afirmó: "Yo me pregunto con total honestidad si a alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena. O es más fácil repetir el libreto que es lo que corresponde, lo políticamente correcto, 'Ni Una Menos', 'vivas nos queremos', 'el Estado es responsable', 'paren de matarnos', 'el patriarcado va a caer', 'muerte a los machos'...".

Las palabras del periodista que apoya al programa de gobierno de javier Milei que desfinanció por completo las políticas públicas dedicadas a la prevención de las violencias contra las mujeres, no aportaron nada significativo al debate sobre la violencia de género. Es por eso que reducir estas frases a un "libreto políticamente correcto" es un completo acto de desprecio hacia las luchas feministas que ignora el contexto de un país donde una mujer es asesinada cada 31 horas.

Pero Viale no se detuvo ahí: "Ya sabemos: muerte a los machos, todos los hombres son unos hijos de puta, todos son violadores en potencia. Está bien, perfecto. ¿Creen que es por ahí? Sigan por ahí, muy bien. Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba", dijo Viale sin ningún tipo de consideración sobre el dolor que viven las mujeres argentinas por estas horas.

Muy fiel a su estilo antifeminista, las declaraciones de Viale tergiversan el mensaje del feminismo —que no promueve el odio hacia los hombres, sino la igualdad y la erradicación de la violencia—, sino que también desvía la atención del verdadero problema: el femicidio como expresión más extrema del sistema patriarcal.

Jony Viale se pasó tres pueblos y defenestró al feminismo

En el caso de Agostina Vega, los datos preliminares de la autopsia son desgarradores: murió por ahorcamiento y habría sido víctima de abuso sexual antes de ser desmembrada. Esta brutalidad no puede ser ignorada ni relativizada. Sin embargo, Viale prefirió cuestionar al movimiento feminista en lugar de condenar enfáticamente el acto atroz cometido por Claudio Barrelier, el principal imputado.

El periodista también lanzó una crítica inverosímil al hablar de "el patriarcado de Milei" y sugirió que las feministas deberían investigar redes de prostitución infantil o trata en lugar de usar consignas: "¿Creen que es por ahí? Sigan por ahí, muy bien. Yo creo que no quieren saber de verdad lo que pasó con esta piba. Es mucho más profundo, eh. Es mucho más profundo. ¿Tienen idea lo que hay de fondo acá? ¿Tienen ganas de saber? ¿En serio creen que esta chica fue asesinada por el patriarcado de Milei?", dijo Viale.

Claudio Gabriel Barrelier

En la misma línea, siguió: "Vamos, muchachos, tal vez les interese preguntarse si en Córdoba hay redes de prostitución infantil y/o secuestro de mujeres jóvenes por parte de barras al servicio de un sector de la política y creeme que ahí Milei no sería la respuesta adecuada. Si tienen ganas, vamos a investigar todos juntos, vamos todos de la mano ahí. Pero investiguemos de verdad. Frases hechas no sirven para nada ".

Con el toque de cinismo que lo caracteriza, Jonatan Viale expresó: "Es mucho más fácil hacer consignas partidarias y marketineras. Respeto mucho el movimiento, pero no están ayudando a esclarecer la verdad. Vamos por la verdad en serio de lo que pasó con esta chica. Vamos por la verdad, en serio, ¿quién es Barrelier a quién respondía? Vamos, muchachos, en serio".