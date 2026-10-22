Kicillof, Otermín y Vilar lanzaron Empleo Verde en Fiorito: de qué se trata el programa que formará a estudiantes en energías renovables

El gobernador Axel Kicillof, la ministra de Ambiente Daniela Vilar y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentaron el programa Empleo Verde en el Parque Solar Diego Armando Maradona de Fiorito. Del acto también participaron la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; la jefa de Gabinete local, Sol Tischik, y el secretario de Educación, Producción y Trabajo de Lomas, Darío Spaminato.

La propuesta prevé la entrega de equipos y la capacitación de estudiantes de escuelas técnicas con orientación en electromecánica y energías renovables en la instalación de paneles fotovoltaicos y termotanques solares, además del mantenimiento de esos sistemas. En una primera etapa alcanzará a 105 escuelas y el próximo se extenderá a 178.

Según explicaron desde la Provincia, el objetivo es promovoer la inserción laboral de jóvenes en sectores estratégicos de la transición energética, desarrollar capacidades técnicas locales que reduzcan la dependencia externa y fortalezcan la autonomía energética de los municipios, y ampliar el uso de renovables en todo el territorio bonaerense con una lógica de justicia social climática.

Otermín, Terigi, Kicillof y Vilar, frente a los paneles del parque solar.

Los recursos naturales son del pueblo argentino"

Frenta a estudiantes, directivos y docentes de las cinco escuelas técnicas de Lomas de Zamora que forman parte del programa, Kicillof apuntó al debate global por la energía y reivindicó lo que pasa en Fiorito como modelo para el resto del país.

Hoy el mundo está discutiendo dónde, cómo, para qué y para quién se genera energía, y esto lleva a grandes cataclismos, por eso hay que recordar que la Constitución nacional dice que los recursos naturales de nuestro país son del pueblo argentino"

"Quiero destacar lo que está sucediendo hoy acá en Fiorito, Lomas de Zamora, como un ejemplo para la Provincia y para el país de cómo bajar las grandes discusiones a aplicaciones concretas, en lugares concretos, en espacios donde se vive, donde se trabaja y donde se estudia", remarcó el Gobernador.

Vilar, contra el desfinanciamiento de las escuelas técnicas

"Este programa forma a nuestros jóvenes para que aprendan un oficio y pongan sus conocimientos al servicio de sus comunidades. Contra viento y marea desde la Provincia estamos acá, pensando políticas públicas que generen laburo, creen oportunidades, transformen realidades", disparó la ministra Vilar.

Y no se guardó nada contra la gestión libertaria: "Con Néstor y Cristina, las escuelas técnicas volvieron al centro de las políticas públicas: se recuperaron con más inversión y herramientas. Hoy, el Gobierno nacional las desfinancia completamente, pero nosotros no nos resignamos a este panorama. Queremos jóvenes formados y con oportunidades a mano para los desafíos ambientales e innovaciones productivas que se vienen".

La recorrida por los paneles fotovoltaicos tras el acto.

El cierre quedó a cargo del anfitrión. "Daniela viene llevando adelante la agenda del Ambientalismo Popular, contamos con el apoyo de Axel, y gracias a eso Lomas puede encarar los desafíos que se están planteando con el mundo. Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias por permitirnos soñar con el Lomas del Bicentenario cuidando nuestra Casa Común y el futuro de las familias", concluyó Otermín.