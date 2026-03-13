Su amigo Adorni, el jet a Punta del Este y los contratos en la TV Pública: las contradicciones de Marcelo Grandio

La polémica por el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete Manuel Adorni sigue sumando capítulos y contradicciones. Esta vez, el propio periodista Marcelo Grandio, amigo personal del funcionario y compañero de ese vuelo, terminó encendiendo aún más la controversia: defendió el cierre de la TV Pública mientras conduce programas allí y, además, aseguró que el traslado en jet privado fue pagado "con plata del Estado". El episodio se volvió todavía más llamativo cuando Grandio protagonizó un fuerte cruce con el periodista Toti Pasman en Radio La Red, en medio de las preguntas sobre el viaje a Uruguay.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

En ese contexto, el conductor lanzó una defensa inesperada: cuestionó la existencia del canal estatal donde él mismo trabaja. "La TV pública hay que cerrarla, ¿me entendés? Nos gastamos todo lo que vos me hablás de tres mil seiscientos dólares... preguntá cuánto sale mantenerla. Son cinco millones de dólares por mes, que pagan todos los argentinos, los pobres lo pagan, los que no tienen ni televisión. Entonces, pongámonos de acuerdo con el mensaje", disparó.

Pero lejos de matizar su postura, redobló la crítica. "No me hables más de la TV pública, porque yo estoy haciendo un favor, ni me garpan, nada, no es como la época de Macri que pagaba sueldazos o la época de Alberto, ni hablar de lo que hicieron con la TV pública. Se gastaban doscientos palos por mes, ¿entendés? Y valía cinco. Ahora hay que mantener a gente, no hay nadie, nadie va a trabajar. hay que cerrarla a la TV pública, porque estamos gastando todos los argentinos seis, siete millones de dólares por mes. Es una verguenza", lanzó.

Las declaraciones generaron sorpresa por un dato central: Grandio está directamente vinculado con contenidos que hoy se emiten en la señal estatal. El periodista fundó la productora Imhouse en 2016 junto al empresario Horacio Silva. Aunque dejó formalmente la presidencia en 2020 -cuando la conducción quedó en manos de su socio y de su hijo Juan Grandio- la empresa continúa produciendo programas para la TV Pública.

Entre ellos se encuentra "Giros en línea recta", el ciclo de entrevistas que el propio Grandio conduce todos los viernes por la noche. El programa se estrenó en septiembre de 2024, pocos meses después de que los medios públicos pasaran a depender del área de Comunicación que controlaba Adorni. El vínculo entre ambos no es nuevo. Antes de llegar al gobierno de Javier Milei, Adorni participó varias veces de programas producidos por la empresa de Grandio.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

Uno de esos proyectos fue "Dos en Pausa", un ciclo de entrevistas emitido en 2022 por televisión y streaming. En ese espacio, el entonces economista y conductor conversaba con referentes políticos y mediáticos. En la presentación del programa se destacaba el objetivo del formato: "En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas con el fin de conversar y entender un poco más la situación actual de Argentina. El economista y conductor de radio te invita a intercambiar ideas y escucharte sin prejuicios".

La relación entre ambos es pública. El propio Grandio ha definido a Adorni como "casi como un hermano menor". Incluso antes de la llegada del actual jefe de Gabinete al poder, ambos compartían espacios mediáticos vinculados al universo libertario. En febrero de 2022, por ejemplo, Grandio organizó un talk show en un college de Punta del Este donde entrevistó tanto a Adorni como al entonces diputado Javier Milei. En aquella charla, el hoy funcionario ya hablaba de la posibilidad de acompañar al líder libertario en su proyecto político. Ese vínculo mediático se consolidó luego del triunfo electoral de Milei.

Tras la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, Grandio desembarcó con su propio programa en el canal estatal que ahora dice que debería cerrarse. Pero el capítulo más delicado llegó cuando Grandio habló del viaje que realizó con Adorni durante el último feriado de carnaval. El grupo -integrado por el funcionario, su pareja Bettina Angeletti, familiares y el propio periodista- voló a Punta del Este en un jet ejecutivo HondaJet HA‑420 con matrícula LV-HWA, contratado a la empresa Alpha Centauri. El vuelo partió desde el Aeropuerto de San Fernando y aterrizó 35 minutos después en el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

El costo estimado del viaje de ida y vuelta ronda los 10.000 dólares, aunque podría haber alcanzado entre 15.000 y 20.000 dependiendo de los servicios. Durante una entrevista televisiva, Grandio intentó inicialmente despegarse del episodio. "Llamenlo a Manuel, no sé. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo qué hice? Yo no soy político. No soy vocero de él. Lo invité a mi casa, hacía dos años que él no se iba de vacaciones", explicó.

Luego detalló cómo surgió la idea del viaje. "Charlamos un día, le digo, no hay problema, ¿entendés? Vamos en un taxi avión, no pasa nada, ¿viste?", relató. Pero la declaración más explosiva llegó después, cuando confirmó quién había pagado el traslado. "Perfecto. Ese dato, ese dato lo pagó él con plata del estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del estado", afirmó.

Adorni, Lilia Lemoine y Grandio en la campaña de 2023

La revelación de Grandio choca de frente con lo que había dicho el propio jefe de Gabinete días antes. Consultado sobre el tema, Adorni había asegurado que el viaje había sido financiado con dinero propio. "Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta", sostuvo. La contradicción dejó abierto un nuevo frente político para el funcionario, que ya venía recibiendo críticas por otro episodio: el viaje de su pareja en el avión presidencial durante una gira oficial a Estados Unidos. En ambos casos, la polémica golpea en un punto sensible para el oficialismo libertario: la promesa de terminar con los privilegios y el uso de recursos públicos por parte de los funcionarios. Y esta vez, la frase que encendió el escándalo salió de boca de un amigo.