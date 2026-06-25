Majul le cortó a un científico que criticó el ajuste de Milei, tras querer caranchear con el terremoto en Venezuela

El periodista Luis Majul parece aprovechar cada situación sin importar la magnitud de una tragedia, para llevar agua para el molino libertario. Así quedó en evidencia cuando le cortó a un geólogo por las críticas a la destrucción del sistema científico argentino. El conductor había consultado por las diferencias entre países en relación a las alertas tempranas sísmicas, con la intención de cuestionar a Venezuela, pero cuando las críticas golpearon a la motosierra de Javier Milei, prefirió terminar con el tema.

"¿Por qué hay tanta diferencia entre una persona que está en California, un argentino que está con su celular y le llega una alerta temprana de un movimiento tectónico y en cualquier otra parte del mundo?", le había preguntado al aire de su programa en El Observador Majul durante la mañana de este miércoles al geólogo Eduardo Malagnino, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también es docente.

"Bueno, de acá te voy a decir algo. ¿Por qué puede tener esa alerta temprana una persona de San Francisco? Porque Estados Unidos desarrolla esos sistemas científicos para eso", sintetizó el científico, sin ponerse a detallar con precisión las cuestiones de la Argentina. "Nosotros, por ejemplo, tenemos AlertAR", explicó.

Enseguida se explayó sobre el modelo argentino y aseguró que "no es un invento de ahora", ya que antes "existía con otro formato, que investigaba, copiaba toda la información vinculada con toda la problemática de la peligrosidad geológica, ya sean inundaciones, sismos, erupciones volcánicas explosivas, tsunamis, todo lo que se te pueda ocurrir", y que luego distribuía a través de los medios la información.

Los recortes en la ciencia argentina fueron uno de los ejes de conflicto con el gobierno de Javier Milei.

"Se genera AlertAR y se lo muestra como el gran invento, creo que fue unos meses atrás, pero paralelamente se destruye todo el sistema científico argentino, que alimentaba esto. ¿Para qué nos sirve? Si ahora no vamos a tener todos los sistemas de investigación que se usaban para AlertAR", cuestionó enseguida Malagnino.

"Está muy bien señalado", reconoció Majul antes de tirar la pelota afuera. "Eduardo, estoy comunicándome con Miguel Bordón, que es un venezolano que está en la Argentina y tiene familiares desaparecidos. Te agradezco mucho el aporte que nos hiciste. Y la información sí es muy valiosa, y la ciencia sí es muy valiosa. Muchísimas gracias", cerró el conductor, sin darle un lugar serio a las críticas por vaciamiento y escapándose de darle lugar en su programa a alguien que critique la motosierra de La Libertad Avanza (LLA).