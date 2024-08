"La Criti" denunció homofobia y discriminación en la cena de la fundación de Margarita Barrientos: "Me sentí humillada"

La Cena Anual de la fundación de Margarita Barrientos, fue la gala de la aristocracia política más recalcitrante del país. Allí se reunieron los y las argentinas "de bien" desplegando sus mejores trajes, desfilando con sobres que contenían dinero para la beneficencia. En la fiesta de farsantes de la espuma social, no podía faltar la discriminación; esta vez, la que denunció fue "La Criti", una transformista que fue a cubrir el evento.

Montada y acreditada para entrar al evento benéfico, la comunicadora no pudo realizar su trabajo por la discriminación que la hicieron vivir. Sobre esto, reflexionó en el programa de radio del que es parte en Splendid AM 990: "Ayer por primera vez en un evento me dieron ganas de llorar. Me sentí maltratada, destratada y humillada. Ni bien llegamos me dijeron que no encontraban mi nombre, que seguro no estaba en el sector de prensa, que me había confundido y que debía esperar o dirigirme al ingreso común", contó.

"La Criti"

Fue ella misma quien tuvo que puntualizar dónde estaba su nombre porque los organizadores "no lo veían". Al parecer, la intención era que no apareciera en las fotos: "Nos corrían para que ingresemos sin pasar por el sector de las fotos", contó y agregó: "Al llegar a la puerta del salón otra vez nos indicaron que no teníamos mesa asignada, que debíamos esperar, que el nombre no estaba anotado en el cartón, que no tenían para leer los QRs que ellos mismos nos habían otorgado".

Fue la conductora Anamá Ferreira (con la que "La Criti" comparte espacios de comunicación) quien intercedió para que la comunicadora pudiera ingresar. Sin embargo, las idas y vueltas siguieron hasta que finalmente la sentaron (después de 50 minutos de espera) con un grupo de músicos y no con el grupo de comunicadores, donde pertenecía.

Aunque el calvario de la cena benéfica de Margarita Barrientos parecía haber terminado, todavía faltaba más: estaba sentada allí Ana Rusconi, que, según su descripción en su cuenta personal de X se describe como Socióloga, docente, Dirección de Prevención de Adicciones UNLP y directora de la cátedra libre sobre Adicciones, Salud y Educación Pública (UNLP).

"La Criti", contó que "al ver que no logró incomodarnos con su mirada, lanzó un comentario puñal: 'soy la única mujer en la mesa' y una risa como queriendo gozar la situación. A usted señora"; en esa línea, denunció: "Le digo: sus palabras no me hieren, porque yo no pretendo ni quiero ser mujer, yo estoy jugando y muto en este disfraz para incomodar a gente como usted, para que se pregunte cómo puede ser. Pero usted no lo sabe y si yo quisiera ser mujer trans, su actitud es de lo más horrenda que puede existir. A usted le hablo, de dinero entenderá mucho pero de algunos modos usted no entiende nada", espetó.

Barrientos y Legrand juntas en la cena de la fundación

💣Bombita. Al evento estuvieron invitados Mirtha Legrand, Mauricio Macri, Jorge Macri, Ezequiel Eguía Seguí, director de la Fundación Margarita Barrientos, Waldo Wolff, Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos, el presidente de la Cámara de la Construcción Gustavo Weiss, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós, el diputado nacional Martín Tetaz.

"La Criti" también contó: "En el salón seguimos recibiendo el ninguneo de los voluntarios del lugar. Sinceramente, Margarita Barrientos, yo no la conozco pero si este es el tipo de gente que elige para trabajar con los más vulnerables, no le deseo a nadie tener que pasar por sus instalaciones", dijo y contundente terminó: "Ayer, yo me sentí vulnerable, los voluntarios no hicieron más que acrecentar ese sentimiento horrendo que me abordaba. ¿Esa es su forma de ayudar, Margarita (Barrientos)?".