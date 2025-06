La Justicia frenó el DNU de Milei, ATE lo invitó a metérselo "en el cul..." y Adorni estalló de bronca: "La mafia sindical"

En un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, la Justicia Nacional del Trabajo suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Ejecutivo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025. La resolución, firmada por la jueza Mora Fullana, declaró la viabilidad formal del amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó una medida cautelar que frena provisoriamente los efectos del decreto presidencial. "Qué boludos, qué boludos, al decreto se lo meten por el culo", celebró con sorna el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en redes sociales.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar

La cautelar aplica solamente a los trabajadores públicos representados por ATE, quienes sí podrán gozar de la jornada no laborable este 27 de junio, tal como lo establece la ley 26.876 desde 2013. La medida judicial permanecerá vigente "hasta tanto se dicte sentencia definitiva", lo que abre un nuevo capítulo en la escalada entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo estatal. La respuesta oficial no tardó en llegar.

Desde su cuenta en la red X, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó de "militante" a la jueza Fullana y acusó a la "mafia sindical" de haber conseguido, en tiempo récord, el respaldo de "la casta judicial". "Tan exprés fue el fallo que la incompetente jueza Fullana se equivocó en el artículo que pretende suspender", disparó Adorni, anticipando que el Gobierno apelará la resolución "de forma inmediata" para garantizar "la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo".

En su fallo, Fullana advirtió que la eliminación del feriado podría "lesionar derechos laborales colectivos protegidos por normativa vigente". Sostuvo que el Ejecutivo no puede, por vía de un DNU, revocar un beneficio consagrado por ley sin un debido debate parlamentario. Ante la inminencia de la fecha -el 27 de junio-, y el riesgo de un "perjuicio irreparable", consideró procedente otorgar la cautelar solicitada por ATE.

Desde el gremio celebraron la decisión como "una victoria judicial y política". Aguiar no solo festejó el fallo con su habitual estilo provocador, sino que también advirtió sobre la intención del Gobierno de eliminar todas las conquistas laborales sectoriales. "Están siguiendo los mismos pasos que la dictadura militar, que en su momento derogó los días de cada uno de los gremios", denunció el dirigente.

El enojo de Adorni

Además, le respondió al vocero presidencial: "Se llevó derecho a marzo. Claramente usted no aprobaría los exámenes de idoneidad. En virtud que en algunos organismos estatales hay jefes que están diciendo a aquellos trabajadores que no están afiliados a ATE que tienen que ir a trabajar, debemos decir que ESO ES FALSO. Tenemos que aclarar que jurídicamente en el ámbito público cualquier sindicato representa a todos los efectos jurídicos a la totalidad del recurso humano, esté afiliado al sindicato, se encuentre afiliado a otra organización o aunque no esté sindicalizado. El 100% los empleados públicos van a celebrar su día en sus hogares y con sus familias".

Aguiar le respondió al vocero

La ofensiva del Gobierno se oficializó esa misma mañana, cuando el DNU 430/2025 fue publicado en el Boletín Oficial. En él se argumentaba que "no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado, mientras el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad". La medida fue interpretada por ATE como un intento de disciplinamiento ideológico a los gremios del sector público y una señal de hostilidad hacia los derechos conquistados por los trabajadores estatales. En este contexto, el dictamen de Fullana representa mucho más que una discusión sobre un feriado.

Se inscribe en el marco de un enfrentamiento más amplio entre un gobierno que se propone "dinamitar el Estado" y organizaciones sindicales que buscan resistir la avanzada del ajuste y la flexibilización. La apelación ya fue anunciada y el caso pasará ahora a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se definirá si la cautelar se mantiene o si el feriado es finalmente eliminado. Este fallo judicial es solo el último episodio de una larga serie de tensiones entre el Gobierno y los sindicatos. En un año atravesado por despidos masivos, cesantías arbitrarias y la paralización de convenios colectivos, el Día del Trabajador Estatal se volvió un símbolo de resistencia.

ATE

ATE, el gremio que impulsó el amparo, prometió mantenerse en estado de alerta y movilización hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el 27 de junio es, al menos para los afiliados a ATE, una jornada de descanso y también de reivindicación. Un gesto de la Justicia que, en medio de un clima político de alta confrontación, vuelve a poner en debate los límites del poder presidencial y la vigencia de los derechos laborales en la Argentina de Milei.