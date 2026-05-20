"Le mintieron al presidente": Milei intentó apagar el incendio, pero la interna libertaria sigue al rojo vivo

Ni las declaraciones públicas de Javier Milei ni los intentos oficiales por bajar el tono lograron cerrar la nueva crisis interna que atraviesa a La Libertad Avanza. La polémica por la cuenta anónima de X @PeriodistaRufus dejó expuesta una disputa cada vez más feroz entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una pelea que el Gobierno intenta minimizar mientras suma nuevos capítulos y recriminaciones internas.

El propio Milei salió este martes a defender a Menem y buscó desactivar la controversia durante una entrevista en el streaming libertario Neura. "Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y, si quiere, le paso el video que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem", aseguró el mandatario.

Sin embargo, detrás de la puesta en escena conciliadora, en el oficialismo reconocen que la tensión no sólo no bajó sino que se profundizó. La interna entre el círculo de Caputo y el armado político alineado con Karina Milei continúa escalando y amenaza con dejar nuevas heridas dentro del oficialismo. Milei intentó relativizar el conflicto y sostuvo que las diferencias dentro del Gobierno forman parte de un funcionamiento saludable "Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí", dijo.

Y agregó: "Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra. Ahora, yo le digo algo: si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye".

El mensaje de Santiago Caputo

En ese sentido, el mandatario completó: "Después, miremos los resultados, acá lo que importa son los resultados". Pero mientras Milei intentaba cerrar filas, Caputo redoblaba la confrontación en redes sociales. Durante todo el fin de semana utilizó su cuenta personal para atacar a quienes administraban @PeriodistaRufus, a quienes calificó de "mogólicos", dejando en evidencia que la guerra interna estaba lejos de apagarse.

La situación se volvió todavía más incómoda para la Casa Rosada cuando uno de los principales referentes digitales del oficialismo, Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, contradijo abiertamente la versión presidencial. El conductor del streaming Carajo aseguró que "le mintieron al Presidente" y sostuvo que no tiene dudas de que la cuenta pertenecía al entorno de Menem. "Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente", lanzó Parisini.

El influencer libertario también cuestionó las inconsistencias en las explicaciones del oficialismo. "Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con la versión previa que Martín Menem había dado a conocer", señaló, en referencia a la primera defensa del diputado riojano, quien había atribuido el episodio a "un error involuntario" de un community manager.

Además, desafió públicamente al cineasta y funcionario Santiago Oría a difundir el supuesto video mencionado por Milei. "A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas", afirmó.

Karina Milei y Santiago Caputo

Lejos de disiparse, la controversia siguió creciendo durante la madrugada de este miércoles, cuando Parisini volvió a publicar nuevas capturas y afirmó que "Wayback Machine cargó el tuit original de Rufus" con un enlace que "redirige a la cuenta oficial de Martín Menem". "No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al Presidente", escribió.

La pelea dejó al descubierto una fractura que en el oficialismo ya nadie oculta. Aunque el Gobierno prepara una reunión de Gabinete para el lunes y un nuevo encuentro de la mesa política para el martes, donde Caputo y Menem volverán a verse cara a cara, en la Casa Rosada crece la sensación de que el conflicto está lejos de resolverse. En privado, las explicaciones de Menem tampoco habrían convencido. El diputado compartió su versión en los grupos de WhatsApp del bloque libertario y del Gabinete, pero las reacciones fueron frías. "La verdad que no me pareció una buena explicación", admitió una importante fuente oficialista.

Detrás de esta nueva crisis asoma además la disputa más profunda que atraviesa al Gobierno desde hace meses: la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control político del oficialismo. El avance de la secretaria general sobre áreas donde el asesor presidencial tenía influencia, especialmente el Ministerio de Justicia, agravó una relación que ya venía deteriorada. "Hay que ver si Karina acciona, hace algo o no, porque Javier ya sabemos que no tiene intenciones de intervenir", reconocieron desde el corazón libertario.

Santiago Caputo, Gerardo Werthein y Milei

La preocupación dentro del oficialismo pasa ahora por hasta dónde puede escalar el conflicto. "La interna ya existía y estaba escalada. ¿Si puede subir aún más? Todo puede pasar", admitieron fuentes al tanto de la situación. Mientras tanto, en un Gobierno atravesado por operaciones cruzadas, desconfianzas y disputas de poder, la única coincidencia parece ser la ironía que circuló puertas adentro tras el escándalo: "El único beneficiado desde el sábado con todo esto fue Manuel, que tuvo un descanso", bromearon en referencia a Manuel Adorni, que logró salir momentáneamente del centro de la escena después de semanas de cuestionamientos por sus viajes y patrimonio.