Karol G enloqueció a Argentina con su regreso: todo sobre cómo conseguir las entradas

Una de las artistas latinas más amadas llega a Argentina, la espera termina y los corazones se encienden con la visita de la única, inigualable y admirada Bichota, la inigualable KAROL G, aterriza en tierras argentas con su imponente tour mundial Viajando Por El Mundo Tropitour.

Así las cosas, los y las argentinas se pereparan para vivir una experiencia única, cargada de música, color y emociones latinas en el mítico Estadio River Plate. Por primera vez, la estrella colombina se presentará en este emblemático escenario y promete una noche realmente inolvidable.

"Viajando Por El Mundo Tropitour" llega a Argentina con Karol G

Tras conquistar el mundo con su exitosa gira Mañana Será Bonito Tour, que vendió más de 2.3 millones de entradas y recaudó más de 300 millones de dólares, Karol G vuelve con un espectáculo aún más ambicioso que presenta su último disco TROPICOQUETA y la reafirma como una de las artistas más influyentes del planeta pues debutó en el puesto No. 1 del chart Top Latin Albums de Billboard.

"Viajando Por El Mundo Tropitour" llega a Argentina con Karol G

Con un total de 63 fechas confirmadas alrededor del mundo, desde Los Ángeles hasta Barcelona, pasando por Bogotá, Lima y Santiago de Chile, Karol G agota entradas en tiempo récord, y Buenos Aires no será la excepción. La cita en el Estadio River Plate promete ser una verdadera fiesta latina donde el merengue, la bachata, la cumbia, la salsa y el reggaetón serán protagonistas para celebrar la identidad latina con orgullo y pasión.

"Viajando Por El Mundo Tropitour" llega a Argentina con Karol G

Fechas de venta de entradas

Preventa exclusiva Mastercard Banco Nación . Miércoles 20 de mayo a partir de las 12 hs. con hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Mastercard BNA

. Miércoles 20 de mayo a partir de las 12 hs. con hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Mastercard BNA Venta general . Jueves 21 de mayo a las 12 hs., habilitada para todos los medios de pago. Además, habrá hasta 3 cuotas sin interés con Mastercard BNA durante toda la venta.

¡Ojo! porque las entrada se adquieren sólo a través de www.allaccess.com.ar