Avance militar de Estados Unidos bajo la gestión de Milei: aviones de Trump vigilarán el mar argentino

No es novedad la alineación geopolítica entre Argentina y Estados Unidos; sin embargo, la "colaboración" militar yankee en territorio argento no se puede soslayar. Es que la reciente firma de una Carta de Intención entre la Armada Argentina y el Departamento de Defensa estadounidense genera inquietudes sobre la soberanía nacional y las implicaciones estratégicas para la región.

Este acuerdo, que se enmarca en la Sección 333 del programa Building Partnership Capacity que, según las autoridades estadounidenses en connivencia con las argentinas busca fortalecer las "capacidades de vigilancia y control marítimo en el Atlántico Sur".

Fuerzas Armadas Argentinas confirmaron un acuerdo de cooperación con Estados Unidos

Lo que se sabe sobre el convenio -confirmado por el gobierno argentino y la Embajada de Estados Unidos, liderada por Peter Lamelas- es que contempla la provisión de dos aeronaves Textron B-360ER MPA configuradas para misiones de vigilancia marítima, además de drones y sistemas avanzados de monitoreo.

Según el cronograma oficial, el primer avión pisará suelo argentino en diciembre de este año, mientras que el segundo lo hará en 2027; el acuerdo incluye también entrenamiento especializado y transferencia tecnológica para las Fuerzas Armadas argentinas.

Peter Lamelas

Desde Washington, la Embajada estadounidense celebró el inicio del programa bajo el lema: " Más fuertes juntos. Más seguros juntos ". En un comunicado oficial, se destacó que "Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur" y que la colaboración " se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas".

A pesar de estas declaraciones, surgen interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás del acuerdo porque si bien fuentes oficiales le aseguraron al medio Infobae que las capacidades de vigilancia se limitarán a las aguas bajo jurisdicción nacional y no incluirán las áreas en disputa con el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas, el contexto geopolítico genera más dudas que respuesta.

Aviones de la Armada Argentina

Con Gran Bretaña manteniendo una presencia militar significativa en las islas, cualquier intervención extranjera en el Atlántico Sur podría ser percibida como un movimiento que complica aún más la histórica disputa por la soberanía.

Además, se señala que este programa se da en un momento en que Javier Milei prioriza una agenda de alineamiento con Donald Trump en Estados Unidos en materia de defensa y seguridad ya que en los últimos meses, Buenos Aires y Washington intensificaron su cooperación en inteligencia, lucha antiterrorista y modernización militar.