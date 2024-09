¿Le mojó la oreja al Papa? Milei instaló una Virgen del Valle con un polémico bordado en la Rosada

Una foto se volvió viral en segundos: como protagonistas tiene al presidente Javier Milei, al Papa Francisco y a la Virgen del Valle de Catamarca. Se trata de una imagen bordada del líder de Las Fuerzas del Cielo y el Sumo Pontífice, foto que se dio ni bien asumió la presidencia el libertario.

La historia de la foto se remonta al 15 de abril, día en el que el Obispado catamarqueño regaló esa Virgen del Valle a La Libertad Avanza. La misma figura fue colocada en la capilla de Casa Rosada y es allí donde la fotografiaron.

La virgen de Catamarca con un bordado de Milei en su manto

La foto del manto de la Virgen se da en un contexto adverso donde el Papa Francisco cuestionó el gobierno de Milei que vetó la ley de movilidad jubilatoria que aumentaba las mensualidades a los adultos mayores. En las afueras del Congreso, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad activaba el protocolo antipiquetes y gaseaba a los jubilados que se manifestaban en contra.

Ante esta situación Francisco apuntó fuertemente contra el gobierno libertario: "La policía la rechazaba (a la manifestación) con una cosa que es lo más caro que hay, que es el gas pimienta de primera calidad" y bajo el argumento de "que no tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no". Además, fue contundente: " El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta , le convenía. Ténganlo en cuenta a eso".

Ahora, la foto del Papa y Milei se encuentra inmortalizada nada más y nada menos que en el manto de la virgen catamarqueña. Quien impulsó que la imagen llegara a manos del presidente fue Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Nación que estuvo presente el día en el que el Obispo Luis Urbanc la bendecía: "Que podamos encontrar en la Virgen cobijo, consuelo, esperanza", decía.

El mismísimo obispo contaba: "Un grupo de mujeres que bordan estos mantos dedicándose horas a esta tarea, personas que donan materiales como la tela, los adornos y piedritas, la corona hecha por un señor acá, en Catamarca", dijo y agregó: "Ellos han tenido la intuición, han sentido en su interior, ante las dificultades que vive nuestra patria, hacer esta imagen réplica para donársela al señor Presidente de la Nación".

Además, desde el obispado de Catamarca explicaron la obra por si no quedaba claro: "En el vestido se bordó el encuentro del señor Presidente Javier Milei con el Papa Francisco, para recordarle que nuestro Santo Pastor está orando por él, un hermano y compatriota, para llevar nuestra Nación a la dignidad que merece".