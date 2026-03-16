$LIBRA: los mensajes que muestran a Karina Milei como puente para negocios y reuniones en el Gobierno

La investigación judicial por el colapso del criptoactivo $LIBRA sumó nuevos elementos que vuelven a poner bajo la lupa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Peritajes informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron mensajes de WhatsApp del lobista Mauricio Novelli que indican que utilizó su nombre como puerta de entrada para sondear negocios con ministros del gabinete. Según los chats incorporados al expediente, el primer mensaje que Novelli envió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comenzaba de manera directa: "Karina Milei me pasó tu contacto. Yo vengo trabajando con ellos hace unos años. ¿Cómo estás?".

Novelli mantuvo más de 35 llamadas con Milei, su hermana y Santiago Caputo

Novelli mantuvo más de 35 llamadas con Milei, su hermana y Santiago Caputo

En el mismo intercambio, el empresario propuso una reunión para discutir proyectos vinculados al área educativa. "Estaría bueno coordinar una reunión para poder dialogar sobre todo lo que puede aportar mi empresa en materia de educación. Estoy conectado con grandes fondos del extranjero (principalmente USA y Asia) que están dispuestos a invertir altas sumas de dinero en la Argentina".

La respuesta de la ministra llegó días después: "Hola Mauricio. Sí, por supuesto, dame un para e días para agendar. Te va a llamará mi secretaria, Consuelo". Minutos más tarde, Novelli insistió con nuevos ofrecimientos: "Me acaban de llamar de otra empresa más. Quieren invertir fuerte". Aunque Pettovello negó públicamente conocer al empresario, no rechazó la existencia del intercambio. "Me escribe infinidad de personas, todo el tiempo", afirmó cuando fue consultada.

El intercambio entre Pettovello y Mauricio Novelli

Para ese momento, Novelli ya mantenía una relación fluida con el entorno presidencial. Los registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada muestran que el 21 de noviembre de 2024 el empresario ingresó al edificio junto a su socio Manuel Terrones Godoy y el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures. Ese día se reunieron con el presidente Javier Milei. Según testigos presenciales citados en la causa, esa misma noche celebraron en el hotel Four Seasons de Buenos Aires. Allí comentaban que el Presidente les había "firmado todo", mientras corrían el champagne y las promesas de nuevos negocios.

Once días antes, de acuerdo con dos fuentes citadas en la investigación, Novelli había mantenido otro encuentro con Milei en la quinta de Olivos para plantearle una propuesta aún más ambiciosa: monetizar la imagen presidencial mediante activos digitales. Mientras avanzaban esos contactos, Davis -el impulsor internacional del proyecto $LIBRA- se jactaba ante interlocutores del mundo cripto de su capacidad de influencia sobre el gobierno argentino. En mensajes enviados a inversores y ejecutivos del sector, el empresario escribió: "Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción".

Si podés porque te lo dije yo, no recibí a esa persona. En todo caso si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir tenés que publicar el contenido de esa conversación mi enfática negativa de hacer recibido a esa persona. Eso define "nobleza obliga". — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 15, 2026

Luego añadió una frase que figura en el expediente judicial y que los investigadores describen como racista y oprobiosa: "Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo". El análisis de los dispositivos de Novelli también detectó movimientos financieros coincidentes con las gestiones políticas. El 3 de diciembre de 2024, cuando el lobista ya había contactado a Pettovello y esperaba respuesta, se registró una transferencia de 180.000 USDT en billeteras virtuales bajo investigación.

Novelli mantuvo más de 35 llamadas con Milei, su hermana y Santiago Caputo

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Los mensajes del empresario también mencionan inversores asiáticos, lo que para los investigadores podría vincularse con el empresario singapurense Julian Peh, CEO de KIP Protocol. El 7 de diciembre, un retuit de Milei a un mensaje del empresario provocó una suba cercana al 20% en el valor del token de esa plataforma. Los peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron reconstruir buena parte de los mensajes del teléfono de Novelli a pesar de que algunos habían sido eliminados.

Novelli mantuvo más de 35 llamadas con Milei, su hermana y Santiago Caputo

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Los investigadores detectaron además que el vínculo entre el empresario y Karina Milei se remonta al menos a abril de 2021 y que las comunicaciones continuaron incluso después del estallido del escándalo por el colapso de $LIBRA. No todos los protagonistas dejaron rastros recuperables. Un asesor clave de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, había descartado prácticamente todos sus dispositivos antes de que la Justicia pudiera secuestrarlos. Según fuentes judiciales: "Para cuando fueron a buscarlo, había desechado su teléfono, su computadora y hasta los televisores de su casa". Los chats, transferencias y registros de reuniones que surgen del expediente judicial muestran un patrón de acceso privilegiado al poder político por parte de empresarios vinculados al mundo cripto.