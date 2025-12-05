Lilia Lemoine celebró el "bullying" en el Congreso y lanzó duras amenazas al kirchnerismo

En las últimas horas, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se refirió a la jura de los flamantes legisladores, con un irónico mensaje al kirchnerismo: una vez más, quedó demostrado como el oficialismo avala la violencia en un país que sufre las consecuencias.

Al referirse a la renovación de la Cámara de Diputados, la funcionaria recordó cuando el kirchnerismo era la primera minoría: "Ellos eran 101, y encima tenían a los zurdos de su lado y algunos radicales. Entonces se ponían todos de acuerdo para bardearnos, insultarnos y salir impunes", analizó en Laca Stream.

Lilia Lemoine apuntó contra el kirchnerismo dentro de la Cámara de Diputados

Y redobló la apuesta: "Llegaron los refuerzos, llegó Tronco (Sergio Figliuolo) y ahora van a saber lo que es el bullying los kukas". Sin pelos en la lengua, la funcionaria pública se mostró orgullosa de hacer bullying cuando es la principal causa de suicidio entre adolescentes, y mientras profesionales de la salud mental y diferentes organizaciones tratan de combatir con las burlas y la violencia.

"Obviamente yo siempre les respondí, siempre les grité. No es verdad que me sentó Milei en la banca de adelante de todo para que yo les grite", contrarrestó la legisladora libertaria. Para finalizar, Lilia Lemoine remarcó: "Es mi banca, hace dos años que estoy en ese lugar, justo sentada enfrente de todos ellos". Y definió su función dentro del Congreso: "Me tocó ser el azote de los kukas cuando van a jurar por otro país".

La diputada no solo fue contra sus opositores sino por quienes forman parte de la propia Libertad Avanza: "Villarruel le dio like a un comentario que me decían 'ribotrilia' como si fuera yo la que necesita ribotril para dormir", comenzó y confesó que su colega está "destruida" y se le nota en su cara: "Traicionar a todos tus colegas y a la gente que tenía esperanza en vos no es gratis para la conciencia".

En medio de la polémica que generaron sus declaraciones, la jura de los nuevos diputados dejó al descubierto un escenario cada vez más tenso dentro del Congreso, donde los cruces verbales parecen profundizarse y anticipan un clima caliente para el inicio del próximo período legislativo.