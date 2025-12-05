¿Lali Espósito y Pedro Rosemblat en crisis? las fans de la pareja salieron a desmentir los rumores

Las especulaciones de Viviana Canosa y Damián Rojo al aire de Carnaval Stream sobre una posible crisis en la pareja de Lali Espósito y Pedro Rosemblat recibieron un fuerte revés por parte de la comunidad de fanáticos y fanáticas de la relación, quienes cruzaron las versiones del periodista que había asegurado que su colega no se había hecho presente en el estreno del documental "Lali: la que le gana al tiempo".

"El otro día vi una entrevista que le hicieron a Rosemblat. Empezó a preguntar por Lali y ¿viste cuando vos sentís que la pregunta...? No estoy diciendo que no están juntos, la pareja me encanta", comenzó Canosa a ahondar. Luego describió que no era "que lo incomodaba sino como que no tenía tanta data". Al mismo tiempo, y como para relativizar la falta de información, recordó que ella "ella estuvo en Luzu hace un par de días y dijo que él es re buen cocinero y demás".

En relación a que Canosa no notó "de parte de él la seguridad o la tranquilidad con la que siempre habló de Lali", se refirió Rojo. "Yo te sumo: la información es que Pedro no estuvo presente en la presentación del documental de Lali. Tal vez estaba de viaje", especuló el periodista de espectáculos al aire de El Bulo de Viviana. La afirmación fue rápidamente cruzada por distintas cuentas que comentaron el posteo en X (ex Twitter) de Carnaval, con la información que lanzaron Canosa y Rojo. "Literalmente Pedro en la presentación del documental, ¡dejen de inventar!", fue la primera respuesta, acompañada de una foto de Rosemblat en el evento.

Las y los fanáticos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat salieron a cruzar las versiones de crisis en la pareja.

"Si estaba jajaja ¿de dónde sacó la info? ¿De acá? Jajajaja", bromeó otra cuenta. "Si que estuvo presente Pedro en la premier, y eso que son periodistas. Con solo ver los posteos de algunos invitados lo van a ver", los cruzó una tercera respuesta. Si bien hasta el momento todas parecen fuertes cruces, en los hechos sólo son las más tranquilas de las respuestas. "Estuvo en todas las presentaciones, no se pueden guiar solo de las redes", escribió otro perfil de X sobre el mismo posteo. "No inventen, Pedro estaba, solo que mantuvo un perfil bajo, acompañando", aclaró una cuenta más, dándole más contexto al por qué surgió la confusión de que Rosemblat no había estado presente.