Agosto arranca con una batería de protestas contra el Gobierno: CGT, las CTA y los movimientos sociales se preparan

La conflictividad sindical volverá a tomar fuerza en agosto, luego del paréntesis generado por el Mundial de Fútbol. La CGT, las dos CTA, distintos sindicatos y los movimientos sociales preparan un nuevo plan de lucha contra el Gobierno, con reclamos vinculados a salarios, empleo, jubilaciones y la situación económica.

Marcha del CGT en el Congreso

La primera medida será el paro nacional de ATE del lunes 3 de agosto, que incluirá una movilización al Ministerio de Economía. El gremio conducido por Rodolfo Aguiar reclamará un aumento salarial de emergencia y rechazará el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.

En paralelo, los sindicatos docentes de la CGT, junto con CTERA y gremios universitarios, analizan medidas para agosto en reclamo de una recomposición salarial. El salario mínimo docente se mantiene desde hace un año en $500.000.

Otro de los principales puntos del cronograma será la marcha de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto. La movilización será organizada por la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales, y tendría como recorrido una peregrinación desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo.

Agosto arranca con una batería de protestas contra el Gobierno

La siguiente protesta conjunta está prevista tentativamente para la semana del 20 de agosto, con una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar el endeudamiento de las familias. Según anticipó Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, el reclamo estará centrado en las personas que quedaron fuera del sistema formal de crédito y recurren a mecanismos informales de financiamiento.

El plan continuará el 2 de septiembre, Día de la Industria, con una marcha para denunciar la caída de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo. Mientras tanto, las organizaciones sindicales todavía no definieron si realizarán alguna acción durante una eventual visita del papa León XIV a la Argentina. La UTEP aseguró que esperará la confirmación oficial del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina antes de avanzar con una convocatoria.