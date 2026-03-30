Los estudiantes de la UBA cuestionaron el operativo policial frente a la casa de Adorni: "Es muy cobarde"

La comunidad educativa de la UBA que protestó este lunes frente al nuevo departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicado en la calle Miró de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco del paro universitario nacional, dejó en evidencia cómo la gestión de La Libertad Avanza (LLA) utiliza los recursos que no aporta a la enseñanza para que las fuerzas de seguridad defiendan a sus funcionarios y amedrenten a quienes protestan ante ellos.

La iniciativa estuvo impulsada por estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como inicio de la tercera semana de protestas por el paro nacional universitario que impulsan en reclamo de una recomposición salarial acorde a la realidad de empobrecimiento que se vive, además de una plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que la gestión libertaria ignora sin presiones por parte del Poder Judicial.

Tatiana Fernández Martí fue parte de la protesta que impulsaron desde el CEFyL en la casa del jefe de Gabinete.

La estudiante de Historia y secretaria general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), Tatiana Fernández Martí, rechazó ante BigBang el desmedido operativo policial para proteger a Adorni, a quien tildó de "cobarde" por la decisión, mientras que aseguró que la gestión del presidente Javier Milei se encuentra en un momento de debilidad política, a la cual hay que contestarle con fuertes luchas y movilizaciones para recuperar el poder adquisitivo del salario y terminar con el plan de ajuste.

¿Cómo surgió la idea de esta protesta?

- Hace días nos enteramos que Adorni declaró en la conferencia de prensa que tiene un departamento de lujo, que no estaba en su declaración jurada, a dos cuadras de la Facultad de Filosofía y Letras. En este edificio paga 1.200.000 pesos de expensas. Los docentes universitarios ganan migajas, mucho menos que eso. Y hay una situación asfixiante, porque el Gobierno está en la ilegalidad absoluta. Hace 154 días que no aplica la Ley de Financiamiento Universitario. Le está robando a los trabajadores de la universidad el 51% del sueldo, que es lo que perdieron desde noviembre del 2023. Esto equivale a 11 salarios no pagados. Es una situación de desguace total de la universidad que estamos viviendo en este inicio de cuatrimestre.

Manuel Adorni está cada vez más complicado en términos políticos y jurídicos.

¿Cómo viene la situación del paro universitario? Porque el Gobierno parece que no quiere dar el brazo a torcer.

- Acá estamos viviendo un paro contundente. Estamos en un contexto de paro universitario que es muy grande en la UBA y en las universidades nacionales. Creemos que tenemos que preparar una gran marcha universitaria, así como lo hicimos en el 2024 y en el 2025, que es el camino que nos llevó a conquistar la Ley, con tomas de facultades, con cortes de calle, con movilizaciones de activas.

Alertamos que las autoridades universitarias del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) están pactando con Milei una nueva Ley de Financiamiento, que tiene el objetivo de solamente otorgar un 12% de aumento en tres cuotas, algo que es totalmente miserable. Únicamente para dar garantía a las autoridades de que van a conservar su caja, que van a poder seguir haciendo negocios con la universidad. Y esto es lo opuesto a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un salario digno para los docentes y para los trabajadores no docentes que construyen esta universidad, que es una de las más prestigiosas del mundo. Los estudiantes queremos poder seguir teniendo horarios de cursada accesibles, que sean compatibles con nuestra jornada laboral.

Este lunes comenzó la tercera semana del paro nacional universitario.

Acá el delincuente es el Gobierno. Y vemos que está en un momento de debilidad política, porque los números de la economía no dan, porque las causas de corrupción de los funcionarios son muy contundentes, y por eso queremos convocar a toda la sociedad, a todo el pueblo trabajador, a que sea solidario con la universidad pública, porque hace un aporte inmenso a la Argentina y al progreso de nuestro país, a estar movilizados con nosotros. Y tenemos como objetivo poner de pie una gran marcha universitaria y empezar a discutir acciones en todas las facultades, para volver a construir un gran movimiento popular en defensa de la universidad pública.

De cara a la actividad frente al departamento de Adorni, ¿cómo reaccionaron los vecinos?

- Nos dieron mucho apoyo. De hecho salieron varios vecinos a cacerolear cuando estábamos haciendo la clase pública y mañana también va a ser muy importante porque van a seguir las clases públicas, así que veremos cómo repercute en el barrio una noticia que acaba de ser conocida para todos, que es que el Jefe de Gabinete vive acá. En principio recibimos mucha solidaridad de los trabajadores barrenderos que pasaban por la puerta, de autos tocando bocinas de acuerdo con nuestro reclamo y un enojo muy grande por un megaoperativo de seguridad que hicieron frente a la casa de Adorni para cuidarlo, como si fuera una rata. Porque únicamente es valiente teniendo los recursos del Estado y siendo cuidado por la policía. Después es muy cobarde.

Tatiana Fernández Martí pidió solidaridad con la comunidad universitaria nacional.

Hace pocos meses el Gobierno parecía estar transitando un nuevo veranito a partir de la victoria electoral, ¿qué sucedió en el medio, más allá de todos los escándalos?

- Hay un cuadro internacional de guerra que está teniendo impacto en todas las economías del mundo, que está generando un alza de la nafta, producto del cierre del Estrecho de Ormuz, que está provocando una inflación a nivel mundial y acá en Argentina hay un repunte muy grande que el Gobierno intenta tapar, pero es como tapar el sol con una mano: no puede. Además hay una caída estrepitosa del consumo y se está agravando también el hecho de que las reservas del Banco Central están en negativo. Lo único que sostiene al Gobierno es, por un lado, el apoyo incondicional de Donald Trump para con Milei y, por otra parte, la colaboración de los sectores de la oposición, del peronismo, del radicalismo, que le dieron los votos para que Milei pueda aprobar este paquetazo de leyes contra los trabajadores en el Congreso.

Lo cierto es que el cierre de Fate y la lucha que están dando los trabajadores del Sindicato del Neumático es muy contundente y está mostrando un cuadro, por un lado de industricidio que hay en el país -con cierres de fábricas y despidos generalizados- y, por otra parte, que se puede luchar contra el ajuste. Hace un mes que está tomada la fábrica. Realmente es una lucha que tiene una adhesión muy popular y los estudiantes nos vemos reflejados en ese camino que plantean los trabajadores de Fate, que es opuesta a la orientación que que tiene la CGT, que es la de asfixiar cualquier medida de lucha, la de no convocar a un paro nacional y activo. Estas cosas reflejan un poco un agravamiento de la situación de los trabajadores en el país y nosotros creemos que tiene que llegar a un límite y a un punto de inflexión y construir que los trabajadores de Argentina salgan a la calle para decirle basta a Milei.