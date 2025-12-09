Futuro laboral con justicia social: de qué trata la propuesta peronista frente a la reforma de Javier Milei

El peronismo dibuja una alternativa esperanzadora y profundamente comprometida con los derechos de los trabajadores frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Mientras la administración libertaria busca flexibilizar y precarizar las condiciones laborales, el peronismo propone una serie de medidas que refuerzan la protección y dignidad del trabajador.

Cabe recordar que el gobierno de La Libertad Avanza presentará el proyecto de reforma laboral durante este martes 9 de diciembre y se avanzará en sesiones extraordinarias para su aprobación o desaprobación en las Cámaras.

El proyecto peronista se centra en ocho puntos clave que buscan modernizar las relaciones laborales sin sacrificar derechos históricos. En primer lugar, destaca la recomposición salarial, que propone fortalecer el Consejo del Salario como espacio de debate entre empresarios y gremios para garantizar aumentos justos en el salario mínimo. Además, se rechaza cualquier forma de pago que no sea en dinero, defendiendo la estabilidad económica de los y las trabajadoras.

Otro eje fundamental es la reducción progresiva de la jornada laboral a seis horas diarias , una medida que apunta a mejorar la calidad de vida y la productividad, siguiendo ejemplos exitosos en otros países. Asimismo, el peronismo aborda las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales, promoviendo la libertad horaria , la transparencia en los algoritmos y la protección frente a bloqueos arbitrarios, además de garantizar derechos como vacaciones y seguridad laboral.

El bloque peronista propone, aunque en un borrador, una reforma laboral que beneficiará a los y las trabajadoras

Para quienes trabajan en formato híbrido o remoto, se asegura el derecho a la desconexión digital , evitando abusos fuera del horario laboral. También se busca igualar las licencias parentales entre hombres y mujeres e incluir a los monotributistas, ampliando derechos para todos los laburantes argentinos.

En cuanto a los convenios colectivos, el peronismo propone que estos solo puedan complementar los convenios generales sin empeorar las condiciones laborales. Además, se plantean mejoras en salud y seguridad laboral, inspiradas en iniciativas provinciales exitosas como en Buenos Aires y en Santa Fe.

Buscan regular el horario de trabajo de personas que dependan de las aplicaciones

En contraste, el proyecto de reforma laboral de Milei plantea una flexibilización extrema que amenaza derechos fundamentales. Entre sus propuestas se incluyen contratos a tiempo parcial, salarios en moneda extranjera o incluso en alimentos y especias, y un fondo de cese laboral que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales . También se busca eliminar la antigüedad en casos de cambio de empleador y fraccionar las vacaciones bajo criterios del empleador, lo que podría generar mayor precarización.

Además, el proyecto libertario introduce un "banco de horas" que permite acumular horas extras sin pago adicional, afectando directamente el ingreso de los trabajadores ni qué hablar de respetar las horas extras que cada uno haría de manera casi gratuita. La ampliación de "servicios esenciales" también genera preocupación entre los sindicatos, ya que podría restringir el derecho a huelga.

Es así que mientras Javier Milei avanza hacia un modelo que prioriza la flexibilización y los intereses empresariales, el peronismo busca construir un sistema más justo y equitativo. En este contexto, la lucha por los derechos laborales y la posibilidad de que los y las trabajadoras se organicen de manera sindical son los dos pilares fundamentales que se acordarán durante las últimas semanas de diciembre.