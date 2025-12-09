Javier Milei en jaque: el insólito pedido de EE.UU. para que cesen los ataques a Claudio "Chiqui" Tapia

En una nueva muestra de su impulsividad política, el presidente Javier Milei arremetió contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en un intento por deslegitimar su gestión al frente del fútbol argentino. Sin embargo, lo que Milei no parece haber considerado es que su amado Estados Unidos, país que tanto idolatra, le envió un claro mensaje: mantener una buena relación con Tapia es clave para los intereses bilaterales.

La reciente visita de Tapia a Estados Unidos dejó en evidencia que su figura trasciende el ámbito deportivo. Según Eduardo Feinmann, periodista cercano a Milei, "en el Gobierno Nacional recibieron una recomendación por parte del Gobierno de Estados Unidos diciendo que la relación puede perjudicarse si hay un encontronazo entre Milei y Tapia ". Una advertencia que pone al presidente argentino en una posición bastante ridícula frente a su principal aliado internacional.

Claudio "Chiqui" Tapia

Durante su estadía en Norteamérica, Tapia no solo se reunió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, sino que también fue protagonista de encuentros estratégicos con figuras políticas de peso. Entre ellos, Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del presidente Trump, quien incluso extendió una invitación para que Tapia se reúna con Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo. Este gesto de Tapia fue interpretado como institucionalmente necesario en un momento clave de conflictividad.

Mientras tanto, Milei decidió cancelar un viaje a Estados Unidos, generando un ruido diplomático que no pasó desapercibido. En contraste, la presencia de Tapia fue vista como un gesto de madurez política y compromiso con la relación bilateral. Para los organizadores yankees de eventos globales como la Copa del Mundo, Argentina sigue siendo un socio estratégico indispensable, y Tapia es una pieza fundamental en ese tablero.

En la gala de Mar-a-Lago, junto a David Harvilicz, Subsecretario de Homeland Security, hablamos sobre la preparación de la AFA para el Mundial 2026, enfocándonos en lo que será la seguridad de los hinchas argentinos. pic.twitter.com/HaoBiaGMS8 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 7, 2025

El contraste entre la actitud beligerante de Milei y la recepción favorable de Tapia en Estados Unidos no podría ser más evidente. Mientras el presidente argentino se enfoca en ataques personales y discursos incendiarios con su granja de trolls en redes sociales, Tapia consolida alianzas internacionales que fortalecen la posición de Argentina en el escenario global.

La relevancia de Claudio Tapia trasciende lo deportivo. Bajo su liderazgo, la AFA logró posicionarse como un actor clave dentro del ecosistema FIFA y asegurando la participación argentina en decisiones estratégicas globales. En un momento donde la sintonía geopolítica entre Argentina y Estados Unidos es crucial, los desplantes de Javier Milei parecen más un capricho personal que una estrategia política y todo quedó en evidencia.

Javier Milei

El presidente argentino haría bien en escuchar las señales provenientes de Washington. En política internacional, los aliados no se ganan con gritos ni ataques desmedidos. Y mientras Milei sigue en su cruzada contra Tapia, el presidente de la AFA sigue sumando goles fuera de la cancha.