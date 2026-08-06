Marcha contra la Ley de Tierras: a qué hora empieza y qué calles estarán cortadas

Si bien el Gobierno de Javier Milei confirmó que finalmente este jueves no tratará el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, las centrales sindicales ratificaron la movilización prevista frente al Congreso durante el debate en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión oficial de retirar el apartado más cuestionado no alcanzó para desactivar la protesta. En una conferencia de prensa conjunta, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA —la de los Trabajadores y la Autónoma— confirmaron que marcharán igual al centro porteño para expresar una "postura firme" contra el proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

Con el congreso vallado, los sindicatos convocan a marchar por la soberanía argentina

El capítulo eliminado proponía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros en cada provincia. Además, incorporaba un mecanismo de autorización provincial y nacional para empresas con participación estatal extranjera. Ante la falta de consenso para aprobar ese punto en el Senado, el Gobierno decidió retirarlo del debate.

Sin embargo, los dirigentes sindicales sostienen que el resto de la iniciativa mantiene un rumbo que consideran perjudicial para la soberanía nacional. Durante la conferencia estuvieron presentes integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Allí denunciaron que el proyecto representa un intento de "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

Este jueves se marcha en defensa de la soberanía nacional

En paralelo, la convocatoria comenzó a multiplicarse en las redes sociales con miles de publicaciones, videos e historias bajo las consignas "Argentina no se vende", "La soberanía no se negocia" y "No a la ley de extranjerización".

La concentración principal está prevista para las 12 del mediodía frente al Congreso y reunirá no solo a las centrales sindicales, sino también a organizaciones sociales, estudiantiles, ambientalistas y de derechos humanos. Participarán la UTEP, el Polo Obrero, el MST, Territorios en Lucha, el Bloque Piquetero y gremios como La Bancaria, ATE, Camioneros y el Frente Sindical Unido. Además, llegarán columnas del peronismo bonaerense desde distritos como La Matanza, La Plata, Quilmes, José C. Paz y Moreno, entre otros.

La jornada marcará el inicio de un plan de lucha unificado contra las políticas del Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, impulsado por movimientos sociales, sindicatos de la CGT, las CTA y organizaciones piqueteras.

Cortes de calles y desvíos de tránsito

Según informó el Ministerio de Seguridad, la concentración principal tendrá lugar en Plaza de los dos Congresos desde las 12, mientras que el mayor nivel de asistencia se espera alrededor de las 17.

La concentración principal tendrá lugar en Plaza Congreso desde las 12 horas

Las zonas más afectadas por los cortes serán las avenidas Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia, además de sectores de Avenida de Mayo, Alsina, Combate de los Pozos, Riobamba, Sarandí, Ayacucho y Bartolomé Mitre.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación en el área comprendida entre las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la 9 de Julio. Algunas organizaciones partirán desde esa zona y avanzarán por Avenida de Mayo hasta el Congreso.

💡 "Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también". Esa fue la frase que apareció proyectada sobre la cúpula del Congreso de la Nación y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.



🇦🇷 La intervención fue impulsada por organizaciones que rechazan la reforma... pic.twitter.com/qfBIOoidRK — Cítrica (@somoscitrica) August 5, 2026

Como consecuencia de la movilización también habrá modificaciones en el recorrido de numerosas líneas de colectivos. Los desvíos alcanzarán a las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios que circulen hacia el norte o el sur serán desviados por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que los que crucen la ciudad de este a oeste lo harán por las avenidas Jujuy o 9 de Julio.

Más allá de que Javier Milei decidió tirar la toalla y retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros del proyecto de Ley de Tierras, los gremios y movimientos sociales sostienen que la movilización mantiene plena vigencia.