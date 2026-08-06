Graciela Alfano apuntó contra Wanda Nara y reveló quién estaría detrás de los ataques en redes

Graciela Alfano volvió a meterse de lleno en el WandaGate y, fiel a su estilo, no se guardó absolutamente nada. La ex vedette, una de las pocas figuras del espectáculo que salió a bancar públicamente a la China Suárez y cuestionar a Wanda Nara, aseguró que pagar ese posicionamiento le costó una catarata de ataques en redes sociales y hasta apuntó contra un supuesto ejército de cuentas falsas.

En una entrevista con Filo News, habló de la violencia que, según ella, se vive en las redes sociales y puso como ejemplo lo que ocurrió después de opinar sobre la empresaria: "Las redes son duras porque nadie se hace cargo", comenzó diciendo, antes de disparar con una teoría que no pasó desapercibida.

Graciela Alfano reveló el caro precio que pagó por enfrentarse a Wanda Nara

"Yo sabía que había un gordo tucumano que manejaba no sé cuánto... tenía cinco pantallas, 20.000 cuentas. Entonces, una vez que dije algo de Wanda, una boludez, porque nada serio se puede decir de Wanda, me empieza a mandar a las 'Wandinas' ", dijo sin filtros.

Lejos de quedarse ahí, Alfano contó que decidió responder públicamente a quien considera el responsable de esos ataques: "Entonces hago un video y le digo: 'Gordo tucumano, bancá con los teléfonos'. Porque aparte yo me doy cuenta de que es inteligencia artificial. No me jodas más, no puedo estar bloqueando veinte cuentas", relató.

🎙️ Graciela Alfano contó que recibió mensajes en redes de granjas de bots cuando habló de Wanda Nara:



"Una vez dije una boludez de Wanda, porque nada serio se puede decir de Wanda, y 'El Gordo Tucumano', que maneja una granja con no se cuántas cuentas, me empezó a mandar a las... pic.twitter.com/IoLrSC6Vdh — Filo.news (@filonewsOK) August 5, 2026

Para la ex vedette, gran parte de la agresividad que circula en las redes ya ni siquiera proviene de personas reales: "Muchas veces estás hablando con teléfonos, con bots", sostuvo, al remarcar que el debate en plataformas digitales se volvió cada vez más artificial.

Pero Graciela Alfano no se quedó únicamente en las redes sociales. Aprovechó la entrevista para volver a marcar su postura dentro del WandaGate y dejó en claro de qué lado está en la guerra mediática que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez, una posición que, según asegura, le sigue generando fuertes repercusiones cada vez que se anima a cuestionar a la conductora.