María Corina Machado ¿secuestrada?: versiones cruzadas en medio de la asunción de Nicolás Maduro

Venezuela vive momentos de tensión: con Nicolás Maduro en el poder, hay quienes desean bajarlo por supuesto fraude electoral por lo que se realizan diferentes protestas en su contra. En este contexto, la oposición denunció que el pasado jueves la dirigente María Corina Machado fue brevemente "retenida por la fuerza" al presentarse en una manifestación en Caracas.

El viernes 10 de enero, será un momento clave en la vida política venezolana por la asunción de Maduro y es este acto el que quiso impedir Machado con una inesperada aparición en el barrio comercial de Chacao. Horas después, un partido de la oposición chavista expresó que la líder de ultraderecha había sido "secuestrada". Sin embargo, horas después se difundió un video donde se la vio sana y salva. Incluso pronunció: "Estoy en un lugar seguro y voy a seguir con ustedes hasta el final".

María Corina Machado habría sido retenida a la fuerza luego de manifestarse en contra de la jura de Maduro

"Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias, a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a cobrarla!", escribió María Corina en su cuenta de X, ex Twitter. Sin embargo su versión no coincide con la de Maduro, quien se encargó desmintió la retención a la fuerza y habló de "un invento y una mentira".

A través de un video difundido por el gobierno de Maduro y la cadena Telesur se muestra a la propia Machado asegurando que la persiguieron, aunque también dice estar a salvo. A la par de la movilización y las continuas denuncias opositoras, el chavismo convocó otras marchas en Caracas y otros puntos del país para apoyar a Maduro, que el día de hoy asumirá su tercer período consecutivo de seis años, en medio de una nueva ola de detenciones y personas acusadas de "mercenarios extranjeros" que buscaban impedir la asunción del actual mandatario. En este contexto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina realizó veneras advertencias al político venezolano, quien detuvo a un argentino acusado de "terrorista".

El régimen de Nicolás Maduro acusó a la dirigente María Corina Machado de intentar una operación de "falsa bandera". En este marco, sus colegas manifestantes confesaron que durante su retención no sólo grabó el video que el gobierno utilizó para defenderse, sino que además fue obligada a grabar una serie de films que serán usados en su contra.