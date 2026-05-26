Migue Granados se peleó con una cuenta troll y la vinculó a Luzu TV: "Se cagaron encima... ¿te acordás?"

Migue Granados volvió a mostrar sus nervios a la hora de referirse a la ya no tan sana competencia que mantiene desde el streaming Olga con sus pares de Luzu TV. En un intercambio con una cuenta troll que defendía al producto que fundó Nico Occhiato, el humorista increpó con fuerza al usuario anónimo y reveló que desde su competencia "se cagaron encima" cuando comenzó con su canal.

Todo comenzó con una provocación del usuario @noo_soyreall, mejor conocido como "El chico del portico", quien cuestionó las visualizaciones de Olga en Gol Gana, el programa de Gastón Edul que hicieron en dúplex con AZZ de Flavio Azzaro, en relación a estas últimas y expuso que mientras los primeros estaban en 2.700, sus competidores superaban las 10 mil. "Olga fue con Azzaro a bajarse los pantalones para levantar el muerto del programa de Gaston Edul antes del mundial. El resultado es humillante", escribieron desde la presunta cuenta troll.

La provocación contra Olga y Migue Granados que generó la respuesta del humorista.

En ese interín, un fanático de Olga remarcó que "las capturas" que subió el detractor de Granados "son de cuando recién empezó la de Olga y la de AZZ es a lo último". Fue entonces que Granados aprovechó el dato para cuestionar al autor de la maniobra tuitera: "No le contestes. Es una cuenta armada para operar. Te imaginarás. Busca el viral todos los días. A veces pega uno".

"Cuando me contesta el ex gordito inyectado de Ozempic es porque es real lo que digo", soltó tras esa respuesta la supuesta cuenta troll. "Usuario creado cuando se asustaron los primeros dos años. Saludos", lo cruzó Granados, en una actitud que terminó dándole la razón a la primera afirmación.

Migue Granados respondió con fuerza a una cuenta troll y la vinculó a Luzu TV.

Fue a partir de una de esas respuestas que llegó un nuevo intercambio con el supuesto troll. "Pero Migue, los que buscaron rivalizar con Luzu como estrategia para posicionarse en el streaming fueron ustedes. Y les salió tan mal que ahora se hacen los que se quieren bajar porque perdieron feo y quedaron humillados", cuestionó. "Nos posicionamos mucho antes de que arranque la rivalidad, ¿eh? Si se cagaron encima, ¿te acordas? ¡Ahora disfruten! Pero seguís dedicado a Olga... raro. Igual ya sabemos quién sos. ¡Abrazo!", cerró un enojado Granados, quien si bien no dijo de quién se trataba sí dio a entender que estaba vinculado a la productora de su archirrival.