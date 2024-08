Milei insiste en aprovechar la denuncia contra Alberto a su favor: "Estoy orgulloso de haber eliminado el Ministerio de la Mujer"

El violento escándalo que involucra al ex presidente Alberto Fernández le vino como anillo al dedo al oficialismo, sobre todo al actual Presidente Javier Milei. Mientras por un lado salen a la luz los aberrantes episodios de violencia física y psicológica a la que era sometida Fabiola Yáñez por el ex mandatario, por el otro el libertario aprovecha para mostrarse como un hombre "ejemplar" y hasta se da el lujo de oficializar a su nueva pareja: Yuyito González.

Sí, justamente lo hizo luego de que la ex primera dama denunciara por violencia de género al padre de su hijo Francisco. Además, el líder de la Libertad Avanza aprovechó que se puso en tela de juicio el funcionamiento del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para inflar su pecho de pavo real y mostrarse orgulloso de haberlo desmantelado. "Estoy orgulloso de que eliminamos el siniestro Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI", dijo.

El libertario cerró el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, que se realizó durante la tarde del jueves en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, y celebró la decisión de eliminar el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). "Yo hacía campaña con una motosierra. Es más, hay un video mío, que es el más popular en el planeta, y hoy por hoy lo utilizan muchísimos liberales en todo el mundo, que es el famoso 'Afuera'. Estoy orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos, eliminamos el siniestros Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI que se utilizaban para perseguir ideológicamente", dijo.

Javier Milei en el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias

Aprovechando la denuncia de Yáñez políticamente a su favor, Milei criticó duramente a la gestión anterior. "Cuando dije que esas dependencia eran antros de persecución me han dicho de todo", sostuvo. También se tomó algunos segundos de su tiempo para criticar al kirchnerismo por su gestión, señalando incumplimientos fiscales, la creación de "pasivos remunerados" que -según dijo- representan cuatro veces la base monetaria, y la situación de quiebra en la que quedó el Banco Central.

También destacó que, bajo su gobierno, se logró evitar una hiperinflación, y mencionó como un éxito la eliminación de la Ley de Alquileres. "Hemos logrado evitar la hiperinflación. No me pueden negar que fue un éxito eliminar la Ley de Alquileres, mientras en diciembre discutimos si íbamos a la hiperinflación. Hoy hablamos del alza de los créditos hipotecarios", manifestó y luego anunció que en diciembre se eliminará por completo el Impuesto PAIS.

Javier Milei en el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias

Como no podía ser de otra manera, el mandatario siguió en esta búsqueda por instalarse como el "amante ideal" y hasta se animó a incluir, de manera metafórica, su relación amorosa con Amalia "Yuyito" González durante su discurso, vinculándola con la implementación de una política de "emisión monetaria cero". "Al mismo tiempo, en paralelo, está ya en marcha implementando una política de emisión monetaria cero. Básicamente, cuando nosotros llegamos, teníamos cuatro grifos de emisión monetaria abiertos, pero de una manera inundante. No me van a decir que no uso bien las metáforas. Debe haber algo que me ha hecho un poeta", dijo.