Milei reunió a todo el bloque libertario para blindar su gestión y lanzó una nueva ofensiva sobre el Banco Central

En medio de las turbulencias políticas que atraviesa el Gobierno tras la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y la investigación judicial que sacude al oficialismo, Javier Milei reunió este miércoles a diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para cerrar filas, reafirmar el liderazgo de su hermana Karina y fijar las prioridades legislativas de cara a la segunda mitad del año.

Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El encuentro, realizado en el Salón Héroes de Malvinas, comenzó poco después de las 9.30 y estuvo rodeado de un fuerte hermetismo. Antes de ingresar, los legisladores debieron entregar sus teléfonos celulares, que fueron guardados en sobres identificados con sus respectivos nombres, una medida que buscó evitar filtraciones durante una reunión que se extendió durante casi cuatro horas. La primera en tomar la palabra fue Karina Milei, quien volvió a exhibir el peso político que concentra dentro del Ejecutivo al presentarse como la encargada de ordenar el funcionamiento del oficialismo y definir la agenda parlamentaria.

Durante su exposición anunció que las tres principales iniciativas que impulsará el Gobierno serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. También aprovechó la ocasión para presentar formalmente al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, a su segundo, Ignacio Devitt, y al resto del equipo político y de comunicación que acompañará esta nueva etapa de la administración libertaria. El gesto también fue leído como una nueva demostración de autoridad dentro del espacio, en momentos en que persisten tensiones internas por el reparto de poder y la conducción del bloque oficialista, especialmente en el Senado.

Después fue el turno del Presidente. Durante casi tres horas, Milei desplegó una extensa exposición económica, filosófica e ideológica en la que repasó el rumbo de su gestión, defendió su programa de ajuste y adelantó que el Gobierno trabaja en una profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa, elaborada junto a los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a limitar aún más la capacidad de la autoridad monetaria para emitir dinero, uno de los principales objetivos que el mandatario viene sosteniendo desde antes de asumir.

Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La propuesta retoma las críticas que Milei ya había formulado públicamente contra el organismo. En una reciente exposición había asegurado que el Banco Central "nació como una estafa" destinada a financiar al Estado y había cuestionado con dureza la normativa vigente. "Por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantada una híper", sostuvo al referirse a la Carta Orgánica reformada durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont.

También insistió en que el organismo perdió completamente su razón de ser. "La Carta Orgánica del Banco Central decía que su misión fundamental era defender el valor de la moneda. Me parece que no le salió porque le sacamos 13 ceros a la moneda", afirmó. Aunque durante la campaña presidencial Milei prometía directamente cerrar el Banco Central, ahora el Gobierno reconoce que avanzará por una vía distinta: modificar sus competencias y restringir severamente su margen de acción en materia monetaria.

Mientras tanto, puertas adentro del oficialismo el encuentro también sirvió para enviar un mensaje político de cohesión luego de semanas atravesadas por conflictos internos y el impacto que generó la investigación judicial sobre Manuel Adorni. En ese contexto, Karina Milei aprovechó la reunión para agradecer a diputados y senadores "por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional", al tiempo que formalizó el nuevo esquema de conducción política que buscará ordenar la gestión y encarar la etapa preelectoral.

El Presidente también dedicó buena parte de su discurso a proyectar un panorama económico sumamente optimista, pese a que distintos indicadores sociales continúan reflejando el impacto del ajuste sobre amplios sectores de la población. Según relataron legisladores presentes, Milei aseguró que el país transita "los 18 mejores meses de la historia que vamos a tener por delante", con una inflación en descenso, una balanza comercial récord y una futura reducción de la pobreza impulsada por las exportaciones de gas, petróleo, agroindustria y economía del conocimiento.

Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La diputada Silvana Giudici sostuvo que el mandatario considera que esos resultados consolidarán políticamente al oficialismo de cara al próximo turno electoral. "Estos números de la economía y los fundamentos que dio Milei hacen un futuro inmediato muy promisorio. Creo que la reelección es algo natural de lo que significa una esperanza para el país", expresó al retirarse de la Casa Rosada. En la misma línea, la diputada Patricia Vázquez destacó el tono de la exposición presidencial y afirmó: "La profundidad que tiene el Presidente en su pensamiento es algo fuera de este mundo. Pensamientos filosóficos, espirituales. La agenda va a seguir siendo la más reformista de la historia".