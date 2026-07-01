"¡Porro hijo de pu**!": el presidente de CNEA salió escoltado por Gendarmería en medio de una ola de despidos

Desde que el gobierno de La Libertad Avanza ocupa las arcas del Ejecutivo, el conflicto en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no cesan. Sin embargo, la jornada del martes 30 de julio alcanzaron un punto crítico tras el despido de alrededor de 170 trabajadores -de sede central pero también en el Centro Atómico de Bariloche- pero la situación se complicó cuando el presidente del organismo, Martín Porro, tuvo que abandonar las instalaciones escoltado por efectivos de Gendarmería Nacional, luego de una ocupación pacífica organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Los despidos afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, muchos con más de una década de experiencia en el sector nuclear y, según ATE, esta acción es parte de un plan más amplio del Gobierno nacional para reducir el tamaño del Estado.

Martín Porro

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, expresó su indignación: "Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino".

Aguiar no solo criticó los despidos, sino que también advirtió sobre un posible vaciamiento del organismo con intenciones de venderlo posteriormente: " Quieren vaciar el organismo para rematarlo ", afirmó contundentemente destacando el riesgo que esto representa para las capacidades estratégicas desarrolladas durante décadas en el sector nuclear argentino.

CNEA

La tensión aumentó cuando Gendarmería Nacional ingresó al edificio para desalojar a los manifestantes y, en medio del operativo, Martín Porro, presidente de la CNEA, salió escoltado por las fuerzas federales mientras enfrentaba el rechazo de los trabajadores al grito de " ¡Porro hijo de pu**! ".

Desde ATE, se cuestiona duramente la intervención de Gendarmería y se denunció que el Gobierno optó nuevamente por la represión ante un reclamo laboral legítimo: "La única respuesta que sistemáticamente ha brindado este Gobierno a los justos reclamos de los trabajadores ha sido la represión. Es la única forma de que pase el modelo de país que nos quieren imponer", subrayó Aguiar.

Los trabajadores y expertos del sector advierten que este ajuste podría comprometer seriamente el futuro del desarrollo nuclear en Argentina, una actividad estratégica para el país: "Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano", alertó Aguiar.