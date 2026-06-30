Asumió Santilli: el abrazo con Milei y Adorni, y el rechazo de Karina a Santiago Caputo

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, juró a su cargo durante la tarde de este martes ante el presidente Javier Milei y cerró el acto con un abrazo triple que también compartió con el ex funcionario a quien reemplaza, el investigado por enriquecimiento ilícito Manuel Adorni. La interna de La Libertad Avanza (LLA) volvió a manifestarse con la negativa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a saludar al asesor representante y líder de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo.

El abrazo entre Adorni, su reemplazo y el mandatario fue un gesto fuerte en términos de compromiso con el hombre que está en la mira del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo por los cambios patrimoniales que no pudo justificar. Los recientes audios del ex vocero que se filtraron a la prensa en los últimos días, con uno en particular en el que asegura que ayudará a declarar al contratista Matías Tabar, complicaron su situación y hasta podrían comprometer su libertad.

Tal como registró el periodista acreditado en Casa Rosada Dan Leonel Kemper, Karina saludó a todos los invitados a la ceremonia salvo a Caputo. El hecho fue remarcado tras las intenciones comunicacionales del oficialismo de exponer la situación como libre de crisis e internas, por las fotos que se sacaron Agustín Romo de Las Fuerzas del Cielo y el operador bonaerense Sebastián Pareja del karinismo. Casi como si un hecho se hubiera dado sobre la superficie y otro debajo de la misma.

"Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro", aseguró el flamante jefe de Gabinete ante la prensa. "Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que el argentino no vuelva al derrotero del desastre", añadió enseguida.

Santilli manifestó su agradecimiento por las "leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más" que pudieron llevarse adelante con la gestión libertaria, en una jornada en la que los dirigentes del PRO de Mauricio Macri crecieron en notoriedad a partir de cómo gana terreno la fuerza porteña dentro del gobierno libertario. "Es increíble que todas las preguntas son sobre Macri", bromeó el funcionario al respecto.

"El Colo" también se refirió a la situación de Adorni, la cual aseguró que no es su papel el de juzgarla. "Yo tengo que asumir un rol, que es el que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni se va a ir a defender en la Justicia, sin fueros y sin privilegios, y ahí estará. No tengo que determinar cuál fue la visión de uno u otro. A mí me toca asumir un nuevo rol", soltó, en una respuesta políticamente correcta sobre la investigación que pesa sobre el ex vocero.

Diego Santilli se reunión con nueve gobernadores antes de asumir como jefe de Gabinete de Javier Milei.

La fortaleza de Santilli se vio en la presencia de 13 gobernadores durante la ceremonia. En la previa a jurar, se reunió a solas en el despacho del Ministerio del Interior con nueve de ellos, acompañado de su esposa Analía Maiorana. Su rol político desde esa cartera fue el que más terreno le hizo ganar para colocarse como uno de los elegibles para asumir la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el acto estuvieron el goberndor Raúl Jalil de Catamarca, Leandro Zdero de Chaco, Juan Pablo Valdez de Corrientes, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, Rolo Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Vidal de Santa Cruz, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Jorge Macri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Martín Llaryora de Córdoba. Hubo tres ausentes con aviso: Gustavo Sáenz de Salta, Maximiliano Pullaro de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut.