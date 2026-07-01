Adorni quemó 139 millones sólo en gastos de tarjetas de crédito: cómo lo explica

El flamante ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni ya no forma parte del gobierno de La Libertad Avanza pero los escándalos lo persiguen como una sombra. Lo último que se conoció es que gastó una exorbitante suma de $139 millones en tarjetas de crédito entre diciembre de 2023 y marzo pasado.

Este es un dato, no un relato que fue extraído de resúmenes bancarios en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita, quien lidera una investigación por enriquecimiento ilícito. Cabe recordar que Adorni -quien se desempeñó primero como vocero y luego como jefe de Gabinete- percibía un salario que, aunque elevado para estándares comunes, se desvanece ante los gastos que se le atribuyen.

Manuel Adorni

Primero ganaba 3,5 millones de pesos mensuales, cifra que aumentó a 7,6 millones hacia finales de su gestión en 2025. Sin embargo, sus consumos personales superan con creces estos ingresos: es que la investigación no solo se centra en los gastos con tarjeta.

Existen testimonios que revelan pagos en efectivo desproporcionados, como los 245 mil dólares utilizados para la remodelación de su vivienda en el exclusivo barrio Indio Cuá. Además, se examinan transacciones realizadas con tarjetas de empleados subordinados a Adorni, quienes habrían sido utilizados para encubrir compras de videojuegos de lujo.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá

Un aspecto adicional de la pesquisa involucra el mundo de las criptomonedas: Pollicita solicitó un análisis exhaustivo sobre la cotización del Bitcoin durante los últimos 13 años que busca verificar la veracidad de las declaraciones de Adorni, quien afirmó haber obtenido ganancias de USD 300 mil mediante inversiones en criptomonedas no declaradas.

La investigación también se extiende a períodos anteriores a su entrada en la función pública, incluyendo a su esposa Bettina Angeletti por los que se solicitaron informes sobre todas las declaraciones públicas de Adorni relacionadas con criptomonedas, en un intento por delinear la trazabilidad de sus inversiones iniciales, que él mismo cifró en 200 mil dólares .

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Adorni no parece tener descanso y las arcas del Estado tampoco: se lo vio usando vehículos oficiales para ir y volver de Casa Rosada en la jornada de ayer, martes 30 de junio para la jura de su sucesor como Jefe de Gabinete, Diego Santilli aunque ya no tenía por qué hacerlo.

Así las cosas, la fiscalía espera el informe final del organismo especializado DAFI para decidir los próximos pasos legales y, si Manuel Adorni no logra justificar su patrimonio, podría enfrentarse a una declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo.