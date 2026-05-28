Milei volvió a atacar a los medios de comunicación y denunció un supuesto "golpe de Estado" en un foro empresario

El presidente Javier Milei volvió a mostrarse este jueves como el principal vocero de su propio relato económico durante su exposición en el Latam Economic Forum, realizado en Parque Norte, donde mezcló datos optimistas sobre la economía con nuevos ataques a la prensa, denuncias de un supuesto "golpe de Estado" y una encendida defensa del rumbo de ajuste impulsado por su administración. Frente a un auditorio colmado de empresarios, funcionarios y dirigentes libertarios, el mandatario aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación económica mientras minimizó las consecuencias sociales del plan oficial y volvió a cargar contra periodistas y opositores.

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Con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni sentados en primera fila, Milei sostuvo que "nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios" y denunció "un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno".

La embestida contra periodistas volvió a ocupar un lugar central en su discurso. Incluso apuntó contra "un periodista siniestro", sin nombrarlo, al que acusó de mentir sobre una eventual salida del ministro de Economía, Luis Caputo. "Qué podemos esperar de ese mentiroso serial", lanzó el Presidente, profundizando una escalada verbal contra medios y comunicadores que se volvió habitual desde el inicio de su gestión.

El mandatario también insistió en que la economía "se viene expandiendo al 5% anual" y celebró que "estamos quintuplicando el crecimiento", pese a que distintos indicadores sociales continúan reflejando una fuerte caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y deterioro del empleo registrado. En otro de los tramos más polémicos de su intervención, Milei afirmó que la oposición "intentó un golpe de Estado en el Congreso" al cuestionar medidas del programa económico oficial.

Según sostuvo, esos movimientos generaron "una salida masiva de activos argentinos" y una suba del riesgo país. "Intentaron un golpe de Estado en el Congreso. Con eso provocaron la suba del riesgo país, la desaceleración de la actividad y del crecimiento del salario real", aseguró el Presidente, que volvió a presentar cualquier resistencia política o social a sus medidas como un intento de desestabilización.

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente conflictividad social, reclamos por despidos, ajuste presupuestario y protestas contra el recorte en áreas sensibles como salud, educación, ciencia y asistencia social. Durante su exposición, Milei reivindicó el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que "restauramos el orden en las calles" y que el Gobierno "terminó con los piquetes y los gerentes de la pobreza".

También respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de los cuestionamientos por el desmantelamiento de programas sociales y alimentarios. "Tuve presiones para que la echaran pero la sostuve y hoy sacamos a 14 millones de personas de la pobreza", afirmó, sin precisar el origen de esa cifra. El Presidente insistió además en que "la libertad no se mancha" y defendió el equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura económica como pilares del modelo libertario. "Hay que dejar atrás el fantasma que representan las políticas socialistas e intervencionistas", sostuvo ante un auditorio que respondió con aplausos constantes.

Javier Milei en la 12° edición del Latam Economic Forum

La jornada había comenzado temprano con exposiciones de funcionarios y empresarios ligados al oficialismo. Caputo abrió el encuentro anticipando que la inflación de mayo será menor a la de abril y aseguró que en 2027 "la economía se va a llevar puesta a la política". El foro mostró una fuerte presencia de dirigentes de La Libertad Avanza, ministros y legisladores libertarios, en un clima de respaldo cerrado al Gobierno. Entre los asistentes estuvieron el titular de YPF, Horacio Marín, además de funcionarios nacionales y referentes parlamentarios del oficialismo. En paralelo, el evento también dejó ver la fuerte impronta ideológica y religiosa que rodea a Milei: en el salón principal hubo un stand dedicado a libros sobre Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual admirado por el Presidente y frecuente referencia en su entorno político.