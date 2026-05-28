¿La Bomba Tucumana es cleptómana? Andrea Taboada reflotó viejas acusaciones

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, el nombre de Gladys La Bomba Tucumana volvió a cobrar fuerza en los medios. Si bien la cantante decidió aceptar participar del reality en medio del duelo por la muerte de su novio, lo cierto es que en las últimas semanas quedó envuelta en nuevas polémicas que incluso reflotaron viejas acusaciones del pasado.

Dentro de la casa, Gladys fue acusada por Cinzia de haberle robado maquillaje. Todo ocurrió cuando la participante venezolana encontró una de sus bases entre las pertenencias de la artista, situación que desató un fuerte cruce entre ambas frente al resto de los jugadores.

Cinzia acusó a la Bomba Tucumana de robar su maquillaje

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Bomba Tucumana queda vinculada a acusaciones de robo. En medio del escándalo dentro del reality, Andrea Taboada recordó en Lape Club Social una vieja polémica relacionada con la cantante.

"Salió un testimonio en LAM de que esta persona, cuando estaba en Canal Trece, se agarró unas cositas... una limita, una no sé qué", comentó la periodista al aire. Fue entonces cuando Sergio Lapegüe relacionó esas versiones con las nuevas acusaciones que Gladys enfrenta dentro de la casa por supuestamente quedarse con maquillajes y cremas de otras participantes. Ante eso, Taboada lanzó una frase tajante: " Por ahí tiene cleptomanía ".

Además, durante la charla recordaron una noticia de 2017 en la que Andrea había expuesto otro presunto episodio protagonizado por la cantante. "Ella una vez se cargó en su cartera cosméticos, unas pinturas y un esmalte de uñas, tonteras digamos. El chico de seguridad la vio que se había guardado y se tuvo que acercar el policía y pedirle que pagara lo que se estaba llevando", había relatado en aquel entonces una empleada del local que se comunicó con la periodista.

Según ese mismo testimonio, la situación terminó de manera escandalosa. "Ella se hizo la tonta, dijo que no había hecho nada y que la estaban acusando, pero tuvo que pagar lo que tenía en la cartera porque sí, estaba robando", aseguraron.

La Bomba Tucumana fue acusada de robar en 2017 y actualmente en Gran Hermano

Como si fuera poco, Taboada también recordó otra controversia relacionada con la artista: "Todo es grave, pero me parece que lo más grave fue cuando mostramos el documento del sueldo de funcionaria, y que iba bastante poco... no iba nunca", soltó sobre la vez que acusaron a la hermanita de "ñoqui".

Así, en medio de las acusaciones dentro de la casa de Gran Hermano, el nombre de la Bomba Tucumana volvió a quedar asociado a viejas polémicas que parecían haber quedado en el pasado.