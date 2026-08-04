La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT, las dos CTA y distintas organizaciones sociales y piqueteras realizarán el próximo 7 de agosto una nueva movilización desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta Plaza de Mayo, al cumplirse diez años de la primera peregrinación que dio origen al reclamo por la Ley de Emergencia Social.

Movimientos sociales, la CGT y las CTA marcharán de San Cayetano a Plaza de Mayo contra el ajuste

Bajo las consignas de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", la protesta comenzará a las 8 con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Luego, la columna avanzará por la avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, donde a las 13 se leerá un documento conjunto con fuertes críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Las organizaciones denunciaron el desmantelamiento de programas destinados a los sectores más vulnerables, el fin del programa Volver al Trabajo, el corte de alimentos para comedores comunitarios, la paralización de obras en barrios populares y el avance de reformas que, aseguran, afectan derechos laborales. Durante la marcha también habrá un "verdurazo" y una feria de productores cooperativos frente al Congreso, además de una muestra fotográfica que repasará la historia de esta movilización iniciada en 2016.

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que la protesta busca defender los derechos de los trabajadores de la economía popular y cuestionó la eliminación del Salario Social Complementario. En la misma línea, la dirigente Dina Sánchez afirmó que más de 900.000 trabajadores dejarán de percibir su único ingreso fijo tras la eliminación del programa.

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La movilización estará precedida por otra protesta, prevista para el 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo al proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y amplía los límites para la extranjerización de tierras. La marcha de San Cayetano abrirá un mes de intensa actividad sindical y social. Entre las próximas acciones ya anunciadas figuran una movilización al Ministerio de Economía hacia fines de agosto y una nueva protesta por el Día de la Industria, el 2 de septiembre.