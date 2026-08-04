El Gobierno busca avanzar en el Congreso con la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal

La Libertad Avanza inició agosto con una intensa agenda legislativa y buscará avanzar en el Congreso con proyectos considerados clave para el Gobierno de Javier Milei, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El presidente presentó su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

En el Senado, el oficialismo intentará retomar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llega al recinto tras incorporar 15 modificaciones durante su debate en comisión. La iniciativa incluye cambios sobre desalojos exprés, la Ley de Manejo del Fuego y la regulación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, uno de los puntos que generó mayor resistencia entre bloques dialoguistas.

Senadores de distintos espacios adelantaron su rechazo a flexibilizar los límites para la adquisición de tierras por extranjeros, mientras que el oficialismo confía en reunir el respaldo del PRO, parte de la UCR y fuerzas provinciales. La sesión será presidida por Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante un nuevo viaje al exterior del presidente Milei.

En la Cámara de Diputados, este miércoles comenzará el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Finanzas, con la participación de funcionarios nacionales. El proyecto busca garantizar la independencia funcional y financiera del organismo, prohibir el financiamiento monetario del Estado y establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda.

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei

El oficialismo aspira a obtener dictamen durante agosto y llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes. Paralelamente, la Cámara baja también iniciará el debate sobre las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, que apuntan a simplificar el régimen del Impuesto a las Ganancias y fomentar el ingreso al sistema financiero de los llamados "dólares del colchón", estimados por el Gobierno en unos 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal. La Casa Rosada busca aprobar ambos proyectos antes del 15 de septiembre, fecha en la que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.