Multitudinaria marcha en defensa de la memoria y los derechos humanos: así es el cronograma

Este 24 de marzo, Argentina conmemora los 50 años del último golpe de Estado que marcó el inicio de la dictadura más sangrienta de la historia. Bajo la consigna "A 50 años del golpe genocida: El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000", cientos de miles de personas se movilizarán hacia la histórica Plaza de Mayo, epicentro de la memoria colectiva y símbolo de resistencia frente al terrorismo de Estado.

La fecha invita a no olvidar a las 30.000 personas detenidas-desaparecidas durante el régimen militar, sino también a reflexionar sobre las luchas actuales por los derechos humanos en un contexto político tomado por la ultraderecha. Este año, la marcha adquiere una veta especial debido al gobierno de Javier Milei, que tiene un discurso que reivindica los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

Abuelas de Plaza de Mayo llaman a ocupar las calles

Desde temprano, las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a llenarse de banderas, pancartas y canciones. Las organizaciones prepararon un cronograma que contempla múltiples puntos de concentración en la ciudad antes de confluir en Plaza de Mayo, donde se espera un acto central cargado de emotividad.

El documento que será leído durante el acto central fue consensuado por los principales organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S., junto a otras organizaciones sociales y políticas. Según trascendió, el texto será una contundente denuncia contra cualquier intento de relativizar los crímenes del pasado y una reafirmación del compromiso colectivo con la democracia y los derechos humanos.

A 50 años del golpe genocida

El mismo plan, la misma lucha

Son 30.000

Que digan dónde están



Marchamos en unidad a Plaza de Mayo desde Tacuarí y Av. De Mayo#50AñosDelGolpeGenocida#Son30Mil pic.twitter.com/42qPMeC0rV — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 24, 2026

En paralelo, habrá movilizaciones en distintas ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, donde también se realizarán actos para repudiar el golpe militar y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La Cámpora ya inició su recorrido habitual pero este año exige la libertad de Cristina Kirchner

Cronograma de actividades en la Ciudad de Buenos Aires

La jornada en la capital argentina contará con múltiples puntos de encuentro y actividades organizadas por diferentes sectores. A continuación, el cronograma detallado:

7:00 hs . La Cámpora se reúne en la ex-ESMA (Avenida del Libertador y Besares). Desde allí marcharán hacia Plaza de Mayo a partir de las 9:00 hs, con una parada simbólica en San José 1111, frente al domicilio de Cristina Kirchner.

. La Cámpora se reúne en la ex-ESMA (Avenida del Libertador y Besares). Desde allí marcharán hacia Plaza de Mayo a partir de las 9:00 hs, con una parada simbólica en San José 1111, frente al domicilio de Cristina Kirchner. 12:00 hs . La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se concentrarán en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. Mientras tanto, El Frente Renovador convocará a sus adherentes en Avenida de Mayo y Tacuarí.

. La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se concentrarán en la intersección de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. Mientras tanto, El Frente Renovador convocará a sus adherentes en Avenida de Mayo y Tacuarí. 13:00 hs . La Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Derecho al Futuro realizarán un acto en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584) antes de movilizarse hacia Plaza de Mayo. Además, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Nietos y estudiantes secundarios se reunirán en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, la UCR convocará a sus militantes en Alsina y Entre Ríos.

. La Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Derecho al Futuro realizarán un acto en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584) antes de movilizarse hacia Plaza de Mayo. Además, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Nietos y estudiantes secundarios se reunirán en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, la UCR convocará a sus militantes en Alsina y Entre Ríos. 13:30 hs . El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que agrupa a militantes por los derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda- se concentrará en Diagonal Norte y Florida.

. El -que agrupa a militantes por los derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda- se concentrará en Diagonal Norte y Florida. 14:00 hs . El Nuevo MAS se reunirá en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. El PTS y el PO estarán en la intersección de 9 de Julio e Yrigoyen. El MST se concentrará en Diagonal Norte y Florida. Política Obrera se ubicará en 9 de Julio y Avenida Belgrano. La CGT convocará a sus integrantes en Diagonal Sur y Bolívar.

. El Nuevo MAS se reunirá en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. El PTS y el PO estarán en la intersección de 9 de Julio e Yrigoyen. El MST se concentrará en Diagonal Norte y Florida. Política Obrera se ubicará en 9 de Julio y Avenida Belgrano. La CGT convocará a sus integrantes en Diagonal Sur y Bolívar. 16:30 hs. Acto central en Plaza de Mayo. Los organismos de derechos humanos leerán un documento consensuado que hará énfasis en la importancia del Nunca Más como bandera irrenunciable.

La Cámpora ya inició su recorrido habitual pero este año exige la libertad de Cristina Kirchner

A medio siglo del inicio del régimen militar que dejó una marca imborrable y dolorosa en la identidad y en la historia argentina, las calles volverán a ser escenario de la concentración popular. Porque mientras haya memoria, habrá justicia. Y mientras haya justicia, el grito colectivo será uno solo: ¡Nunca Más!