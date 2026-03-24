Negacionismo, nunca más: BigBang y el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia

En el marco de los 50 años del último golpe cívico militar en nuestro país, es fundamental reafirmar un compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. La historia reciente argentina está marcada por las cicatrices de las sucesivas dictaduras que violaron los derechos humanos, silenciaron voces y sembraron el terror en nombre de un orden autoritario. En este contexto, el negacionismo no solo representa una afrenta a las víctimas y sus familias, sino también un peligroso intento de reescribir la historia para justificar lo injustificable.

El negacionismo no es una opinión más en el debate público: es una estrategia política que busca relativizar o directamente negar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los regímenes dictatoriales que tuvieron como excusa el "exterminio" de agrupaciones militantes peronistas o de izquierda pero que en realidad pretendían imponer un modelo económico que empezó con el industricidio nacional, la destrucción de los derechos de la clase obrera y que terminó con "la tablita" de José Alfredo Martínez de Hoz.

José Alfredo Martínez de Hoz y Rafael Videla toman juramento a Guillermo Walter Klein como secretario de Programación y Coordinación Económica

Hoy, a 50 años de aquel nefasto período de la historia, el discurso ya no es sólo negacionista sino más bien, reivindicador del terrorismo de estado de Rafael Videla y sus secuaces que, sistemáticamente abrieron alrededor de 814 Centros Clandestinos de Detención (cifra hasta 2015) para exterminar a cualquiera que se opusiera al régimen dictatorial.

Ahora en 2026, esta narrativa se disfraza de "revisión histórica" o "libertad de expresión" por líderes como Victoria Villarruel y funcionarios de esa calaña, pero su verdadero objetivo es deslegitimar las luchas por la memoria y perpetuar la impunidad. Frente a esto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética y social ineludible: no dar lugar a discursos que reivindiquen el terrorismo de Estado.

Mapa de los Centros Clandestinos de Detención en Argentina

En BigBang asumimos este compromiso con responsabilidad y determinación. Es por eso, queridos y queridas lectoras es que hoy, y en consonancia con el aniversario del golpe militar de 1973, no difundiremos contenidos que promuevan o justifiquen el negacionismo tales como los que se publican y se publicarán desde cuentas de redes sociales de altos mandos como la del presidente de la Nación Javier Milei que ahora ocupa esa Casa Rosada que pertenece al pueblo trabajador argentino.

Y no, no se trata de censura, sino de una decisión editorial fundamentada en valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos. No podemos ser neutrales ante el dolor de miles de desaparecidos, torturados y exiliados: no seremos cómplices del olvido .

Javier Milei y Victoria Villarruel en el tanque TAM2C

Es importante recordar que la lucha contra el negacionismo no es solo una cuestión del pasado. En la actualidad, La Libertad Avanza y las organizaciones de ultraderecha que avalan, pretenden minimizar las atrocidades cometidas por las dictaduras o incluso reivindicar su accionar bajo la excusa de que querían "restaurar el orden". Pero este discurso no solo banaliza el sufrimiento de 30.000 detenidxs desaparecidxs, sino que también amenaza con abrir las puertas a nuevas formas de autoritarismo.

La construcción de una sociedad democrática requiere un ejercicio constante de memoria colectiva. Esto implica educar a las nuevas generaciones sobre lo que ocurrió durante los años más lúgubres de nuestra historia, pero también garantizar que las voces de las mujeres, hombres e identidades LGBTIQ+ sigan siendo escuchadas. La memoria no es un ancla que nos detiene en el pasado, sino es más bien un faro que ilumina nuestro camino hacia un futuro con justicia social.

Madres de Plaza de Mayo

En este 50° aniversario, renovamos nuestro compromiso con quienes lucharon y luchan por la memoria, la verdad y la justicia; reivindicamos a nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, reivindicamos a H.I.J.O.S. y a todas las organizaciones de Derechos Humanos que todavía hoy luchan por contestar la pregunta sobre dónde están y qué hicieron con los y las desaparecidas por el terrorismo de Estado . Porque nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio frente a los horrores cometidos. Porque la democracia se construye día a día, enfrentando las sombras del pasado para que nunca más vuelvan a aterrorizar nuestro presente.

Negacionismo, nunca más.