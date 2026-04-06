Nelson Castro estalló contra Milei y lo expuso: "Cuando descalificás así es porque no tenés argumentos"

En un giro digno de una película de espionaje de bajo presupuesto, el presidente Javier Milei decidió lanzar una cruzada contra los medios de comunicación, acusándolos de ser parte de una supuesta operación de espionaje ruso destinada a desacreditar a su gobierno. Las denuncias, que parecen más un intento desesperado por desviar la atención de las crecientes acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesan sobre su administración con funcionarios de la talla de Manuel Adorni (Jefe de Gabinete) o Karina Milei (secretaria de la Presidencia) generaron un escándalo mediático que no deja de sumar capítulos.

El episodio más reciente de este culebrón político tuvo lugar en las redes sociales, donde Milei desató una tormenta de insultos y ataques personales contra periodistas que se atrevieron a cuestionarlo. Entre los blancos principales estuvieron Laura Di Marco y Ari Lijalad, quienes no tardaron en responder a las agresiones del mandatario. Pero lo más llamativo del caso no son los insultos en sí, sino la surrealista narrativa que Milei intenta imponer: según él, una red rusa conocida como "La Compañía" estaría detrás de una conspiración internacional para manipular la opinión pública argentina.

Javier Milei

Di Marco, periodista de LN+, fue una de las primeras en responder a los ataques del presidente, quien la calificó de "roñosa" en un tuit que rápidamente se viralizó. "Hoy el presidente acaba de retuitear al Gordo Dan que le pide que haga oficial declarar al periodismo como una organización terrorista. No se trata acá de un simple tuit del presidente con insultos, señalamientos a periodistas que todos los hemos padecido. En este caso, además, se convirtió en Trending Topic hoy 'roñosa'. La palabra 'roñosa' refiriéndose a mí. Imaginate todos los trolls que mandó, ¿no?", denunció Di Marco en su programa.

El ataque no quedó ahí. Milei también cargó contra Lijalad, periodista del medio El Destape, quien cuestionó la veracidad de las acusaciones sobre la supuesta injerencia rusa y desestimó las afirmaciones del presidente al sostener: "Esto de los rusos lo inventó la SIDE para poder investigarnos y meterse en nuestros teléfonos". Sin embargo, la respuesta de Milei no fue precisamente diplomática: replicó a través de X con un comentario soez que desató una ola de críticas por su falta de decoro. Fue desde la cuenta @acostasshowjuan del humorista Juan Acosta que posteó: "Te comiste una poronga de dos metros", a lo que el presidente argentino subió la apuesta: "Sólo la puntita".

El despreciable comentario del presidente de la Nación

Las horas pasaron y otro periodista que no dudó en alzar la voz contra los exabruptos presidenciales fue Nelson Castro. Durante su programa, Castro se mostró visiblemente indignado por el comportamiento de Milei y no ahorró palabras para cuestionar la actitud del mandatario. "Acabo de ver un mensaje del presidente de la República. Con un lenguaje... Vos sos el presidente la república", señaló Castro, refiriéndose al polémico tuit dirigido a Lijalad. Y añadió con contundencia: " Cuando descalificás así es porque no tenés argumentos ".

Pero el periodista no se limitó a criticar el tono del presidente; también puso en duda la lógica detrás de las acusaciones sobre los supuestos espías rusos. "Esto de que vos vas a poder cambiar la realidad por 50 notas en un medio es anacrónico y demuestra una ignorancia...", afirmó Castro, recordando además que Cristina Fernández de Kirchner ganó elecciones con el 54% de los votos sin contar con un respaldo mediático masivo.

🔴 "CUANDO DESCALIFICAS ASÍ ES PORQUE NO TENES ARGUMENTOS"



👉 Nelson Castro (@nelsonalcastro ), Willy Kohan (@willykohan ) e Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) debatieron sobre el comportamiento de Javier Milei, en redes sociales, contra el periodista Ari Lijalad. pic.twitter.com/vSfrAWGZ1v — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 6, 2026

Además, Castro ridiculizó la teoría del espionaje ruso y el supuesto rol protagónico que tendrían estos agentes en la política argentina. "Si tenés que ser espía ruso para cambiar la realidad argentina. Lo que te impacta es que este es un pensamiento de la gente que tiene poder... Mamita...", sentenció.

El origen de esta bizarra historia se remonta a una investigación internacional basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye a openDemocracy. Según estos informes, una estructura rusa conocida como "La Compañía" habría intentado influir en medios argentinos para desacreditar al gobierno actual. Sin embargo, hasta el momento, no se presentaron pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones.

🔴 "NUNCA LA REALIDAD PUEDE CAMBIARSE POR LOS MEDIOS, MENOS POR 50 NOTAS"



👉 Nelson Castro (@nelsonalcastro ), Willy Kohan (@willykohan ) e Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) debatieron, durante el pase, sobre el pago de Rusia a periodistas para hablar contra Javier Milei. pic.twitter.com/VapXYnj4jj — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 6, 2026

Lo cierto es que la estrategia de Milei levanta más sospechas que certezas. En lugar de aportar claridad sobre los presuntos vínculos entre medios locales y agentes extranjeros, el presidente opta por desviar la atención hacia los periodistas críticos más visibles.

En un contexto político marcado por el descontento social y las crecientes denuncias de corrupción en su gobierno, Javier Milei apuesta all in a una narrativa conspirativa que difícilmente resista el escrutinio público. Mientras tanto, su relación con los medios se deteriora cada vez más, y su credibilidad como líder político se ve erosionada por sus propios exabruptos sin contar la escandalosa trama de corrupción que sostiene al gobierno de La Libertad Avanza.