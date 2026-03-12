"Es absurdo que el Estado se ocupe del fútbol": Marco Palazzo expuso su ignorancia sobre la AFA y reavivó la polémica por su pasado

El que fue estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa y actual militante libertario Marco Palazzo protagonizó un nuevo episodio polémico durante una aparición en el canal TN, donde intentó opinar sobre la causa que investiga una supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, su intervención terminó evidenciando un fuerte desconocimiento sobre el funcionamiento institucional del fútbol argentino y provocó un cruce inmediato con el diputado Esteban Paulón. "Y, bueno, yo, como libertario, detesto la AFA", fue lo primero que dijo.

Y lanzó, al ser consultado sobre el tema: "No, el estado no se tiene que ocupar del fútbol, es algo absurdo". Las palabras del joven militante libertario fueron rápidamente refutadas por Paulón, quien intentó aclarar la naturaleza jurídica de la entidad que gobierna el fútbol argentino. "Si no es del estado, la AFA es una asociación civil", le respondió el legislador. Lejos de corregir su planteo, Palazzo insistió con una interpretación errónea del vínculo entre la organización y el Estado. "En su momento, dependía del estado", afirmó. La respuesta del diputado fue contundente: "no". "La AFA es una asociación civil", insistió Paulón.

En medio de la discusión, el joven libertario intentó justificar su postura mencionando al ministro de Desregulación. "Federico Sturzenegger lo rechazó...", balbuceó, sugiriendo que el funcionario había intervenido en el vínculo institucional entre la AFA y el Estado. "Rechazó las sociedades que tenía con el Estado", agregó. Pero el legislador volvió a corregirlo: "De relaciones como tantas organizaciones, pero la AFA es una organización civil sin fines de lucro, no tiene nada que ver con el estado". Desorientado, Palazzo terminó formulando una pregunta que expuso la fragilidad de su argumento. "Entonces, ¿hoy por qué qué tanto quilombo?", preguntó.

A lo que Paulón sentenció: "No, tendrá que investigar, y para eso está la inspección general de justicia, investigará las irregularidades que puede haber, pero eso no tiene nada que ver con que sea un ente del estado". Más allá del cruce televisivo, el planteo del militante libertario choca con una regla básica del sistema internacional del fútbol: la autonomía de las federaciones. La FIFA establece en sus estatutos -especialmente en los artículos 14 y 15- que las asociaciones nacionales deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin injerencia política o gubernamental. La intervención de un gobierno en la organización del fútbol puede derivar en sanciones severas, que incluyen la suspensión de la federación nacional. En esos casos, selecciones y clubes quedan automáticamente excluidos de competiciones internacionales.

La propia FIFA aplicó esa sanción en 2022 contra las federaciones de India y Kenia por interferencia estatal en sus estructuras dirigenciales. En el caso argentino, el organismo también respaldó históricamente la autonomía de la AFA ante intentos de modificar sus estatutos para habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas, una discusión que reapareció en el debate político local. La intervención televisiva no es el primer episodio controvertido protagonizado por Palazzo.

Su primera aparición pública ocurrió en agosto de 2024 durante una conferencia de prensa en Casa Rosada encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni. En aquella ocasión, el joven militante mostró una foto de la ex primera dama Fabiola Yáñez -en la que aparecía golpeada- como parte de una pregunta dirigida al Gobierno, un gesto que fue ampliamente interpretado como un acto de revictimización.

Con el correr de los días, la controversia se amplificó cuando comenzaron a circular publicaciones antiguas del estudiante en redes sociales y en su blog personal. En uno de esos textos, titulado "A 61 años de la injusta condena a Adolf Eichmann", Palazzo cuestionó la captura del criminal nazi por parte del Mossad. "Fue detenido ilegítimamente un 11 de mayo de 1960 en Buenos Aires por el Mossad: el servicio de inteligencia de Israel. Lo raptaron cuando bajó del autobús que lo llevaba desde la fábrica de Mercedes Benz, donde trabajaba, hasta su casa en San Fernando, Provincia de Buenos Aires", escribió.

El nombre de Adolf Eichmann remite a uno de los principales responsables logísticos del Holocausto, capturado en Argentina en 1960 por agentes del servicio secreto israelí. La irrupción pública de Palazzo también estuvo acompañada por gestos de respaldo desde el ecosistema digital libertario. En aquella conferencia de prensa, el joven atacó verbalmente a un periodista acreditado y defendió al polemista español Javier Negre frente a críticas del periodista Juan Pablo Peralta. El episodio fue celebrado en redes por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien escribió: "Un nuevo soldado de los pibardos ha nacido".

Marco Palazzo y Manuel Adorni

El historial de polémicas del militante también incluye declaraciones provocadoras sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y críticas al ídolo futbolístico Diego Armando Maradona. En uno de sus videos, por ejemplo, cuestionó la legitimidad de la "Mano de Dios" en el Mundial de 1986 y vinculó ese episodio con la derrota argentina en la guerra contra el Reino Unido. "Que Inglaterra nos gane una guerra que nosotros mismos los argentinos habíamos iniciado, ¿nos da la potestad de justificar un gol con la mano?", afirmó. Lo cierto es que la intervención televisiva del estudiante libertario volvió a poner en escena a un personaje que, entre provocaciones políticas, revisionismo histórico y errores conceptuales, parece haberse convertido en una figura incómoda incluso para el propio ecosistema que inicialmente celebró su irrupción.