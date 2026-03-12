Karina Milei, ¿hermana, guardaespaldas o jefe violento?: el empujón que sacudió Chile

Como una especie de guardaespaldas o hermana mayor que cuida a su "bebé", Karina Milei sigue de cerca cada paso de Javier Milei. En ese contexto, en las últimas horas protagonizó un tenso episodio con un periodista de la televisión chilena que cubría la visita del presidente argentino en el Congreso Nacional de Valparaíso.

El mandatario llegó a Chile en el marco de la asunción del dirigente de derecha José Antonio Kast. Desde distintos canales del país vecino transmitían en vivo los momentos más relevantes de la jornada política, y fue allí cuando apareció "El León", acompañado por su hermana.

Javier Milei en Chile, en la asunción de José Antonio Kast

En un momento, la prensa trasandina intentaba acercarse a Milei para obtener declaraciones sobre su presencia en el acto de quien ahora es uno de sus aliados políticos en la región. Sin embargo, Karina junto al personal de seguridad, se interpuso rápidamente e impidió el acercamiento de los periodistas de manera brusca.

De hecho, "El Jefe", como la apodan dentro del oficialismo, le dio un empujón a un cronista del canal TVN 24 Horas, lo que generó malestar entre otros colegas presentes que no podían creer la reacción. En Chile este tipo de episodios no suelen ocurrir con frecuencia en ámbitos institucionales .

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde el video circuló rápidamente y abrió un debate sobre la actitud del mandatario argentino. En cuestión de minutos, Milei pasó de ingresar al Congreso chileno como una "rock star", sonriente y sacándose fotos, a mostrarse incómodo frente al contacto con la prensa.

La situación también reavivó críticas hacia La Libertad Avanza. No es la primera vez que Karina Milei queda en el centro de la escena por un episodio de este tipo: durante la apertura de sesiones legislativas también protagonizó un momento tenso con la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque en aquella ocasión el incidente fue menor y pasó casi desapercibido.