"No hay ninguna chance de que se levante": la CGT respondió ante los rumores y reafirmó el paro

El triunviro de la Confederación General del Trabajo Héctor Daer, desmintió las posibilidades de retroceder con el paro nacional de 24 horas convocado para este jueves 10 de abril, luego de acompañar como central la marcha de los jubilados del miércoles 9. La reafirmación fue obligada por los antecedentes con los que cuenta, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a bajarse de la huelga. La última vez que había pasado eso, con Mauricio Macri en el gobierno, se suspendió una medida de fuerza.

"No hay ninguna chance de que se levante el paro", aseguró el también secretario general del sindicato de Sanidad ante Radio Rivadavia. Tras eso recordó que la decisión se tomó "por aclamación en el Consejo Directivo de la CGT" y que si bien entre las organizaciones que componen a la confederación puede haber diferencias, "todos están padeciendo lo mismo" en el sentido de que "no pueden acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gustan al ministro de Economía, no los homologan".

La CGT anunció un paro total de actividades para el 10 de abril

"La movilización va a ser una movilización importante. Eso no tengo dudas, porque hay una capacidad que viene demostrándose en las últimas movilizaciones", caracterizó Daer. Allí también aprovechó para definir a las y los jubilados como el "sector que pasó a ser más vulnerable" en la economía, ya que "se le han quitado derechos", además de no haber recibido la actualización del bono que exigen.

En relación a la decisión de la UTA de no plegarse a la convocatoria, el líder sindical precisó que "la convocatoria es para todas las organizaciones sindicales", incluidos ellos que también están "padeciendo los aprietes del gobierno a las cámaras empresariales para que no aumenten el salario". Lo cierto es que el sindicato de colectiveros, entre otros choferes, argumentó que no puede sumarse por una conciliación obligatoria que todavía tienen.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, en una charla con choferes de colectivos en 2024.

Daer también respondió ante las acusaciones propias de este tipo de medidas, cuando durante la última gestión peronista no se hicieron. "Durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún proyecto de ley que atentara contra los derechos de libertad, de negociación o de paritarias. Cosa diferente sucede con este gobierno", comparó.

Otro de los temas que tocó el triunviro fue el del proyecto de Martín Tetaz para reformar el mundo sindical, que el Gobierno nacional pretende llevar adelante. "No tuvieron los números. Y sabe por qué no tienen los números: porque hay sectores de la política y de la sociedad que tienen muy claro que las organizaciones sindicales son fundamentales para equilibrar socialmente un país", remarcó.