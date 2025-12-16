Contaminación farmacéutica en el Río de la Plata: la amenaza silenciosa del viagra en el agua

Un reciente estudio llevado a cabo por científicas y científicos del CONICET puso en jaque la tranquilidad de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La investigación reveló la presencia de medicamentos como viagra, paracetamol e ibuprofeno en las aguas de ríos y arroyos clave, incluyendo el Reconquista, Matanza-Riachuelo y Luján, así como corrientes menores como el Maldonado y el Arroyo Del Gato.

El estudio, publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, puso en evidencia una preocupante contaminación farmacéutica. Entre las sustancias detectadas se encuentran la carbamazepina, un antiepiléptico que lidera la lista de fármacos más presentes, y medicamentos comunes como el paracetamol y el ibuprofeno. También se encontraron sustancias como el atenolol, utilizado para tratar hipertensión y arritmias, además de viagra, cuya concentración incrementa durante el verano .

Río Reconquista

Daniela Pérez, becaria del CONICET y parte del equipo investigador, explicó: "La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes", dijo en referencia a la diversidad de medicamentos presentes en los cursos de agua del AMBA.

El problema es particularmente agudo en áreas urbanas, donde se detectaron hasta 16 tipos diferentes de fármacos , en contraste con zonas rurales o menos pobladas, donde solo se encontraron dos o tres. Según los especialistas, la falta de redes cloacales y el vertido directo de aguas residuales no tratadas son factores clave que explican esta alarmante situación.

Río de la Plata

Un dato que destaca del informe es el nivel de paracetamol encontrado en los cuerpos de agua argentinos, que supera ampliamente los registros de otros países. Algo que abre interrogantes serios, individuales y colectivos sobre los hábitos de consumo local y la gestión inadecuada de residuos farmacéuticos.

Pedro Carriquiriborde, investigador del CONICET y coautor del estudio, explicó: Nuestra hipótesis de trabajo era que existe una relación entre la presencia o no de asentamientos humanos y la disponibilidad o no de servicios, y su impacto sobre la calidad del agua superficial, en particular en lo relativo a la contaminación por fármacos", algo que lleva a la reflexión directa sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas que aborden tanto la gestión de residuos como la infraestructura sanitaria en el AMBA.

Río Reconquista

La contaminación farmacéutica en el Río de la Plata amenaza la biodiversidad acuática pero también podría repercutir en la calidad del agua potable. Este estudio de científicos de CONICET es esencial para explicar la urgencia de implementar estrategias integrales para proteger los recursos hídricos del AMBA y garantizar un futuro sostenible para los y las ciudadanas que lo habitan.