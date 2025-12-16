Jugó 17 millones de pesos en el casino, los perdió y dejó a 35 alumnos sin su fiesta de egresados: "Mar de llantos"

16 Diciembre de 2025 11:55
Todo alumno de último año de secundaria sueña con esa noche de egreso junto a sus compañeros y familiares. Sin embargo, para los chicos de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 de Eldorado, Misiones, ese sueño se vio apagado luego de que denunciaron la desaparición de más de $17 millones destinados a la recepción de egresados.
La responsable de administrar el dinero, una mamá elegida por el grupo, reconoció que gastó la plata en el casino. Todo empezó cuando las familias de 35 estudiantes de dos cursos, que aportaban cuotas mensuales desde abril, intentaron cancelar los últimos pagos de la fiesta.
Con la fecha a la vuelta de la esquina, quisieron consultar por los servicios contratados y fueron notificados con que la mayoría no estaban abonados: ni el catering, ni el DJ, ni la iluminación, ni la fotografía... solo se había pagado la seña del salón.
Durante meses, los padres pidieron comprobantes y contratos, pero la mujer a cargo evitaba mostrar cualquier respaldo: "Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona", lamentó Mónica B., madre de una alumna. "Era un mar de llantos de las madres, los padres y los hijos", describió uno de los testigos del momento en que se supo la verdad.
La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer admitió tener problemas de ludopatía y explicó que había gastado el dinero en el casino: "La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (el dinero) y después, pensando que iba a recuperar, me fui enterrando cada vez más", se pudo leer en el mensaje que envió reconociendo lo que había pasado.
A pesar del problema económico y el desgaste emocional, la fiesta de egresados pudo realizarse gracias a la ayuda de padres, proveedores y el intendente de Eldorado, que colaboró de manera personal: de manera urgente cubrieron un faltante de $8.300.000, lo que obligó a cada familia a asumir un nuevo compromiso económico para que los chicos pudieran tener su noche soñada.
El abogado y padre Ramón Mercado calificó el caso como "una de las estafas más grandes que se conocen en la ciudad" y confirmó que ya se hizo la denuncia penal. Ahora, la Justicia investiga el destino del dinero y la responsabilidad de la mujer.
En medio de la conmoción, los egresados decidieron que la hija de la mujer denunciada pudiera participar igual de la fiesta: "Dijeron que ella no tenía la culpa y que también merecía estar en su recepción", contaron a medios locales los demás padres.