Jugó 17 millones de pesos en el casino, los perdió y dejó a 35 alumnos sin su fiesta de egresados: "Mar de llantos"

Todo alumno de último año de secundaria sueña con esa noche de egreso junto a sus compañeros y familiares. Sin embargo, para los chicos de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 de Eldorado, Misiones, ese sueño se vio apagado luego de que denunciaron la desaparición de más de $17 millones destinados a la recepción de egresados.

La responsable de administrar el dinero, una mamá elegida por el grupo, reconoció que gastó la plata en el casino . Todo empezó cuando las familias de 35 estudiantes de dos cursos, que aportaban cuotas mensuales desde abril, intentaron cancelar los últimos pagos de la fiesta.

La Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, Misiones

Con la fecha a la vuelta de la esquina, quisieron consultar por los servicios contratados y fueron notificados con que la mayoría no estaban abonados: ni el catering, ni el DJ, ni la iluminación, ni la fotografía... solo se había pagado la seña del salón.

Durante meses, los padres pidieron comprobantes y contratos, pero la mujer a cargo evitaba mostrar cualquier respaldo: "Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona", lamentó Mónica B., madre de una alumna. "Era un mar de llantos de las madres, los padres y los hijos", describió uno de los testigos del momento en que se supo la verdad.

La mamá a cargo de juntar la plata reconoció que la gastó en el casino

La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer admitió tener problemas de ludopatía y explicó que había gastado el dinero en el casino: "La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (el dinero) y después, pensando que iba a recuperar, me fui enterrando cada vez más ", se pudo leer en el mensaje que envió reconociendo lo que había pasado.

A pesar del problema económico y el desgaste emocional, la fiesta de egresados pudo realizarse gracias a la ayuda de padres, proveedores y el intendente de Eldorado, que colaboró de manera personal: de manera urgente cubrieron un faltante de $8.300.000, lo que obligó a cada familia a asumir un nuevo compromiso económico para que los chicos pudieran tener su noche soñada.

Padres y alumnos lograron recaudar parte del dinero y los chicos tuvieron su fiesta de egresados

El abogado y padre Ramón Mercado calificó el caso como "una de las estafas más grandes que se conocen en la ciudad" y confirmó que ya se hizo la denuncia penal. Ahora, la Justicia investiga el destino del dinero y la responsabilidad de la mujer.