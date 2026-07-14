Nuevo revés judicial para Diego Spagnuolo: la Justicia avanzará con los audios que prueban las coimas

La estrategia defensiva de Diego Spagnuolo acaba de chocar de frente contra la firmeza de la justicia comandada en este caso por Ariel Lijo. En lo que representa el capítulo más escandaloso de presunta corrupción en el área de salud pública bajo la administración de Javier Milei, la Justicia le propinó un golpe letal al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuando el Juzgado Federal N° 4 rechazó el lunes 13 de junio el pedido para suspender el peritaje de los audios que lo comprometen seriamente en la investigación por coimas y asociación ilícita.

Spagnuolo, quien se encuentra procesado como el presunto jefe de una organización criminal dedicada a cobrar retornos en la compra de medicamentos, intentó por todos los medios paralizar la medida probatoria .

Diego Spagnuolo

Incluso, su defensa argumentó que obligarlo a entregar una muestra de su voz atentaba contra la garantía de no autoincriminación, intentando sembrar dudas sobre la veracidad de las grabaciones mediante teorías de edición o manipulación con inteligencia artificial . Sin embargo, para el juez Lijo, el argumento de la defensa carece de sustento legal y lógico.

En su fallo, el magistrado fue contundente al distinguir entre una declaración intelectual y la obtención de datos biométricos, comparando la muestra de voz con una huella dactilar o una prueba de ADN.

ANDIS

Lijo advirtió que la propia defensa fue la que puso en duda los audios y que, por lo tanto, no puede frenar el peritaje destinado a despejar esas dudas: "Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento", sentenció Lijo en el escrito que reactiva la investigación.

Ante la negativa sistemática de Spagnuolo de aportar una muestra de su voz de manera voluntaria, la Justicia ya tiene un "plan B" en marcha con el fiscal Franco Picardi que propuso una alternativa técnica infalible: utilizar como material de comparación las grabaciones de las entrevistas que el exfuncionario brindó en medios como Neura, LN+, Border y El Observador. De esta manera, el peritaje oficial podrá determinar si la voz que aparece negociando presuntos retornos es, efectivamente, la del hombre que el presidente Javier Milei puso al frente de la ANDIS.

Diego Spagnuolo y Javier Milei

La causa, que busca desentrañar un esquema sistemático de pedidos de coimas a laboratorios y proveedores de salud pública además de coimas y el famoso 3% para Karina Milei, entra ahora en una fase definitoria. Con el aval de Ariel Lijo para avanzar sobre la prueba sonora, Diego Spagnuolo está cada vez más encerrado en los tribunales de Comodoro Py.