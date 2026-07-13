Más condenas para De Vido y José López: cinco años prisión por el caso Skanska

El ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López recibieron cinco años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos luego de haber sido hallados culpables de sobornos y administración fraudulenta por el caso de la empresa sueca Skanska, el primer hecho de corrupción que manchó al kirchnerismo en 2004. Los empresarios involucrados recibieron menos de cuatro años en una demostración de que quien las hace las paga a mucho menor valor.

Fue el Tribunal Oral Federal 4 compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez quien anunció durante el mediodía el fallo, que además implicó la absolución de 17 de los 30 acusados, en el juicio oral que comenzó en 2024, a dos décadas de que fueran denunciados los hechos.

José López también recibió cinco años de prisión.

Por el lado de la empresa, tres directivos recibieron una pena de cuatro años de prisión: el entonces CEO regional Mario Piantoni, el ex presidente de la empresa en el país Gustavo Vago, y el ex gerente comercial Javier Azcárate. Mientras tanto, otros cinco directivos recibieron una pena algo menor de sólo tres años: Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba.

El caso Skanska salió a la luz en 2004 a partir de una grabación en la que un ejecutivo de la compañía reconocía haber ofrecido coimas para garantizar que la firma que representaba se quede con la licitación de la ampliación de dos gasoductos, que significaban ganancias millonarias para la empresa. En su momento, y en el medio de una fuerte credibilidad del gobierno de Néstor Kirchner, la demanda perdió peso en la inercia oficialista de aquel entonces. Aunque finalmente la condena llegó.

El caso Skanska llegó a su fin tras más de dos décadas de investigación.

De acuerdo a la causa, Skanska además de haber sobornado a funcionarios públicos realizó maniobras relacionadas a sobreprecios, que fueron parte de la investigación. La estafa millonaria, más allá del hecho de corrupción, y las penas a los empresarios involucrados, llamaron la atención en el marco de un sistema judicial que puede otorgar de 1 a 6 años de prisión a algunos casos de hurto, de acuerdo al Código Penal.

En este caso en particular, se descubrió que Skanska sobornaba y llevaba adelante un sistema espurio de facturas falsas a través de una triangulación con otras 20 empresas inexistententes, para justificar a través de la simulación de servicios nunca realizados el gasto. El que las hace las paga, pero si son los héroes del Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA), esto se paga un costo mucho menor.