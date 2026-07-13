Milei presentó una reforma "histórica" del Banco Central, pero el proyecto sigue incompleto y sin definiciones clave

Javier Milei volvió a recurrir a un formato que ya se convirtió en una marca registrada de su gestión: una extensa exposición técnica para explicar personalmente una iniciativa que considera central para su programa económico. Esta vez, el escenario fue el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, donde reunió durante más de dos horas a diputados y senadores de La Libertad Avanza para presentar los lineamientos de la futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Milei presentó una reforma "histórica" del Banco Central

La puesta en escena buscó transmitir la idea de un proyecto "histórico". Sin embargo, detrás de las definiciones grandilocuentes apareció una realidad menos contundente: el texto todavía está en elaboración, varios aspectos esenciales permanecen sin resolver y el Gobierno aún no definió ni siquiera por cuál de las dos cámaras del Congreso ingresará la iniciativa. Durante la reunión, Milei calificó al esquema vigente como "91 años de estafa a los argentinos" y volvió a cargar contra la reforma impulsada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Mercedes Marcó del Pont encabezaba el Banco Central.

El Presidente insistió en que el nuevo marco normativo tendrá un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Bajo esa premisa, el proyecto propone prohibir el financiamiento monetario del Tesoro, impedir la emisión de Letras Intransferibles, endurecer las sanciones para futuras autoridades que recurran a la emisión para cubrir el déficit fiscal y fortalecer la estabilidad institucional del directorio del BCRA. Sin embargo, el entusiasmo oficialista contrastó con una dificultad evidente: buena parte de los legisladores salió de la reunión con más conceptos económicos que precisiones legislativas.

Uno de los diputados presentes reconoció que la exposición estuvo cargada de tecnicismos: "Hubo mucha data de procesos monetarios: a los economistas les puede gustar pero a los que no, lo pasamos por arriba al tema". De esta manera y mientras el Presidente buscó ofrecer una "master class" para convencer políticamente a su propia tropa, algunos asistentes admitieron que la complejidad de la explicación terminó alejándose del objetivo de clarificar el proyecto. De hecho, el propio oficialismo reconoció que todavía faltan definiciones centrales.

Uno de los puntos más llamativos es que el Gobierno promete castigar a las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar al Tesoro, pero todavía no sabe cómo hacerlo. Según admitieron legisladores que participaron de la reunión, Milei explicó que se está trabajando en un mecanismo sancionatorio, aunque el tipo penal todavía no existe. "Dijo que están buscando un mecanismo para sancionar a quienes no respeten estas directivas. Pero el tipo penal no está definido", reveló uno de los diputados presentes.

La falta de precisiones no termina allí. Tampoco está resuelto por cuál de las cámaras comenzará el tratamiento parlamentario ni cuál será la redacción definitiva del articulado. Pese a esas incógnitas, el oficialismo ya presenta la iniciativa como una transformación estructural del sistema monetario argentino. El senador Francisco Paoltroni resumió el espíritu del proyecto al señalar que busca "básicamente preservar el valor de la moneda", prohibiendo que el Banco Central financie al Tesoro o emita instrumentos sin respaldo.

La reunión también dejó en evidencia otra característica de la administración libertaria: la fuerte centralización de las decisiones alrededor de Milei. Durante dos horas y veinte minutos prácticamente nadie más tomó la palabra. El Presidente explicó, dibujó esquemas en una pizarra y respondió algunas consultas puntuales de los legisladores. Lo acompañaron Karina Milei; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; Federico Sturzenegger; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Martín Menem; Patricia Bullrich y otros funcionarios del oficialismo.

Milei presentó una reforma "histórica" del Banco Central

Pero también hubo ausencias importantes entre diputados y senadores de La Libertad Avanza respecto del encuentro legislativo realizado apenas unas semanas atrás, lo que volvió a reflejar algunas dificultades del oficialismo para reunir a la totalidad de su propio bloque. Mientras tanto, en los pasillos de la Casa Rosada también hubo espacio para una escena que ya se volvió habitual: nuevas restricciones para la prensa acreditada. Durante el desarrollo del encuentro, periodistas denunciaron nuevamente limitaciones para circular dentro de la sede gubernamental.

Personal de Casa Militar les indicaba permanentemente "circulen, circulen" e incluso los acompañaba cuando se dirigían a los sanitarios del primer piso. La apuesta política es ambiciosa: convertir la prohibición absoluta del financiamiento monetario del Tesoro en un principio casi irreversible. El desafío será otro. Cuando el proyecto finalmente llegue al Congreso, deberá demostrar que detrás del discurso sobre los "91 años de estafa" existe una arquitectura legal terminada, técnicamente consistente y con el respaldo político suficiente para convertirse en ley.