Argentina-Inglaterra: el mensaje de los ex combatientes de Malvinas antes de la semifinal del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se vive con una intensidad especial. No se trata de un partido más: la historia, los antecedentes futbolísticos y el peso simbólico del cruce vuelven a instalar inevitablemente la Guerra de Malvinas en la conversación pública. Sin embargo, cuando las redes sociales y los programas deportivos comenzaban a hablar de "revancha histórica", la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas "2 de Abril" salió a poner un límite y difundió un documento con un mensaje claro: el partido debe vivirse como un encuentro de fútbol y no como una prolongación del conflicto bélico.

"El deporte no es la guerra"

Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la entidad se dirigió a la opinión pública, a los medios y a los hinchas para llamar a distinguir entre la pasión deportiva y la causa de la soberanía. "El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional", escribieron.

El documento llega en la previa de uno de los partidos más esperados del torneo, un cruce que inevitablemente remite a las históricas victorias argentinas sobre Inglaterra en los Mundiales de México 1986 y Qatar 2022, pero también a la sensibilidad que todavía despierta la guerra de 1982. Frente a ese escenario, los veteranos buscaron despejar cualquier interpretación bélica del encuentro. "El deporte no es la guerra: El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", sumaron.

La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que pidió separar el resultado deportivo del reclamo por la soberanía

Lejos de pedir indiferencia, el comunicado propone otra forma de expresar el sentimiento nacional durante el partido: "Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía".

La Federación también convocó a los medios de comunicación y a los simpatizantes de la Selección a mantener presente el recuerdo de los caídos en la guerra: "Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca".

Maradona honró a los veteranos de Malvinas con un partido histórico

El mensaje concluye así: "La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica".