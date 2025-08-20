Operativo lavado de manos: los medios oficialistas rechazan la gestión del ministro de Salud Mario Lugones

Los medios de comunicación oficialistas le soltaron la mano al ministro de Salud, Mario Lugones, con los muertos de la crisis del fentanilo contaminado cerca de llegar a los 100. La falta de determinación por parte del presidente Javier Milei para echarlo o pedirle la renuncia se evidenció con los rechazos a coro contra el funcionario por parte de los medios oficialistas, adictos al poder de turno. En ese sentido, tanto en el streaming de Alejandro Fantino, como en LN+ y TN, se vio un rechazo contundente.

"¿Ese ministro de Salud puede seguir al frente del cargo? ¿Qué estaríamos haciendo si esto le hubiera pasado a Ginés?", se preguntó en Neura el conductor ex América TV. "Yo también coincido que debería dejar el cargo. A mí me avergüenza cómo lo comunicó. Mal, nervioso, tenso, obligado, cagado en las patas, sucio como una papa. Internamente manchado de hollín. Le pesan esas muertes", deslizó sobre la conferencia que ofreció entre llantos el ministro.

El rol de Mario Lugones como ministro pende de un hilo.

Fantino fue el más duro de los comunicadores oficialistas que se manifestó contra Lugones, a quien bautizó como "Tortuga Manuelita", por las demoras en retirar el fentanilo contaminado. Durante su editorial hasta supuestamente recibió un llamado telefónico para que no hable mal de él, lo que motivó más enojos por parte del conductor. "Lo lamento, hermano. 100 muertos. Que me chupe bien la pija. Dice Alejandro Fantino que le chupes bien la pija al que te está llamando. Si quieren le tiro mermelada de arándanos, para que les guste más", reclamó.

"Tenemos que marcar las cosas que no nos gustan. 100 murieron. Chiquititos, niñitos que tienen para siempre problemas. A esta rata de (Ariel García) Furfaro a Guantánamo. Pero si lo rompimos al finado Ginés (González García) por el vacunatorio vip, y tuviste como dicen de HLB Pharma que te dieron el informe y tardaron en retirar esto... no sé qué opinan. Cuando hay mierda tenemos que decir que es una mierda", sostuvo Fantino.

"Te digo: no llores con lágrimas lo que no supiste defender con tu expertise de médico. Sos un inútil. A mí que estés llorando, que te tiemble la mano. Perdón, Lugones. No te creo nada. Se te fue esto de las manos. Murieron 100 o más", insistió Fantino, quien hasta se animó a soltar un "al menos que este viejo choto renuncie. Mario Lugones, sí. A vos. Renunciá, papá".

Quien sumó con más discreción desgaste sobre el funcionario fue Luis Majul al aire de LN+, aunque en su caso fue mucho más discreto y hasta intentó cuidar la imagen del Gobierno nacional. "Milei no tiene pensado pedirle la renuncia a Lugones. Los rumores decían que podía ser por el escándalo del fentanilo", reveló sobre alguien a quien describió como "de absoluta confianza" del presidente.

"Difícilmente esa relación se quiebre. Está muy respaldado, absolutamente. También es sorprendente, a esta altura, que no haya renuncias importantes y que la Justicia todavía no impute a nadie", opinó Majul. Su compañero Luis Gasulla hasta reveló que habló con involucrados en la causa efedrina que no podían creer la diferencia entre lo que pasó con ellos y lo que sucede con lo del fentanilo contaminado.

También se mostraron las grietas respecto al ministro en la señal donde se desempeña Jonathan Viale, quien pidió nombres de funcionarios que no defiendan a Lugones, en una revelación que expuso el daño que recibió su figura en los últimos días. En TN hablaron de las "tres balas" que le entraron: la del fentanilo, la crisis del Garrahan y la copiada masiva de los exámenes de residencias. "Ver un ministro llorando en tele no es el mejor símbolo de entereza", lanzó Lucas Morando al respecto.